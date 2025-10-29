Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Коротко:
- Олег Винник у Берліні прийшов на концерт Вєрки Сердючки
- За лаштунками він записав відео з Андрієм Данилком
Співак Олег Винник живе в Німеччині, яку називає своєю домівкою. Він визнає Україну батьківщиною, проте вважає за краще піклуватися про неї та підтримувати її здалеку. Така позиція Винника робить його вельми суперечливою фігурою в очах українців.
Втім, артист не відмовляє собі в задоволенні доторкнутися до українського шоу-бізнесу, коли випаде така можливість. Наприклад, нещодавно Винник відвідав концерт Вєрки Сердючки в Берліні, про що повідомив у своєму блозі в Instagram.
Співак опублікував відео, зняте за лаштунками. У кадрі з ним позував Андрій Данилко. "Сердючка - forever!" - вигукнув Олег Винник. Данилко з посмішкою відповів йому: "Це правда".
Варто зазначити, що Олег Винник на ролику без ретуші має інакший вигляд, ніж на інших фото і відео. Обличчя артиста стало більш округлим, помітні зморшки, а фірмова зачіска візуально здається менш густою.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що 18-річний син Марічки Падалко та Єгора Соболєва вирішив мобілізуватися. Деталі про вибір Михайла розкрив його батько, який на фронті з перших днів повномасштабної війни.
Також прем'єр Олександр Стоянов зізнався, чому пішов з балету на піку слави та форми. Танцюрист дорожить своєю професійною репутацією, над якою працював два десятиліття.
Читайте також:
- Наталія Сумська зруйнувала спілкування з Ольгою Сумською - деталі конфлікту
- Олексій Суханов зробив публічне зізнання про весілля - деталі
- Українську блогерку з Миротворця "забанив" відомий бренд - деталі скандалу
Про персону: Олег Винник
Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред