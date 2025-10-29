Популярний осінній овоч різко "додав" у ціні: яка нині вартість кілограма

Пропозиція зросте, коли виробники почнуть розпродавати накопичені запаси овочів.

Морква в Україні подорожчала на 12% через зростання попиту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Морква подорожчала на 12%, гуртова ціна 7–13 грн/кг

Попит виріс, пропозиція обмежена через очікування вищих цін

З початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%. Гуртові ціни на овоч зараз коливаються в межах 7–13 грн/кг.

Як зазначають аналітики проекту EastFruit, "вартість овочу не зростала з початку осені". Проте зараз попит на моркву помітно зріс, і продавці тимчасово призупинили продаж якісної продукції в очікуванні подальшого підвищення цін, що обмежує пропозицію на ринку.

Порівняння з минулим роком та прогнози

За даними експертів, "поки що ціни на моркву в Україні в середньому на 54% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року". Аналітики також зазначають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовою: коли вартість овочу підніметься ще трохи, виробники почнуть реалізовувати накопичені запаси, і пропозиція знову перевищить попит, що призведе до здешевлення моркви.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ситуацію на ринку додатково ускладнює те, що частина продукції зберігається для продажу у святковий період, що обмежує доступ до свіжої моркви. Водночас експерти радять споживачам не панікувати через короткочасне подорожчання, адже довгострокових дефіцитів не очікується.

Вартість тепличних овочів

Як писав Главред, можливі перебої з електроенергією та зростання цін на енергоносії істотно підвищують собівартість українських тепличних овочів. Єдиною реальною альтернативою для внутрішнього ринку залишаються імпортні аналоги, переважно турецького виробництва, – зазначає аграрний експерт та координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв у коментарі "Комерсант Український".

За його словами, у холодний період року – з листопада по березень – частка вітчизняних тепличних овочів на ринку не перевищує 10%. "Вони щороку дорожчають, тож вирощування овочів стає просто 'золотим'", – пояснює Хорєв.

Через це власне виробництво помідорів, огірків, зелені та капусти скорочується до мінімуму, а на полицях переважають імпортні продукти, більшість яких – турецькі тепличні овочі.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські удари по енергетиці України можуть підняти ціни на продукти, особливо ті, що потребують постійного холоду - молоко, м’ясо, яйця та хліб. Залежно від тривалості відключень електрики, подорожчання може скласти від 10% до 30%.

Нагадаємо, що популярні сорти яблук в Україні за першй тиждень жовтня подешевшали майже на 50% - з 40-45 грн за кілограм до 20-35 грн за кілограм. Така динаміка є цілком природною, адже новий урожай тільки почав надходити на ринок.

Також аналітики EastFruit повідомляють про стрімке подорожчання овочів борщового набору. Морква та столові буряки вже коштують 9-10 грн/кг та 8-10 грн/кг, цибуля – 8-12 грн/кг.

