Популярний осінній овоч різко "додав" у ціні: яка нині вартість кілограма

Коротко:
- Морква подорожчала на 12%, гуртова ціна 7–13 грн/кг
- Попит виріс, пропозиція обмежена через очікування вищих цін
З початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%. Гуртові ціни на овоч зараз коливаються в межах 7–13 грн/кг.
Як зазначають аналітики проекту EastFruit, "вартість овочу не зростала з початку осені". Проте зараз попит на моркву помітно зріс, і продавці тимчасово призупинили продаж якісної продукції в очікуванні подальшого підвищення цін, що обмежує пропозицію на ринку.
Порівняння з минулим роком та прогнози
За даними експертів, "поки що ціни на моркву в Україні в середньому на 54% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року". Аналітики також зазначають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовою: коли вартість овочу підніметься ще трохи, виробники почнуть реалізовувати накопичені запаси, і пропозиція знову перевищить попит, що призведе до здешевлення моркви.
Ситуацію на ринку додатково ускладнює те, що частина продукції зберігається для продажу у святковий період, що обмежує доступ до свіжої моркви. Водночас експерти радять споживачам не панікувати через короткочасне подорожчання, адже довгострокових дефіцитів не очікується.
Вартість тепличних овочів
Як писав Главред, можливі перебої з електроенергією та зростання цін на енергоносії істотно підвищують собівартість українських тепличних овочів. Єдиною реальною альтернативою для внутрішнього ринку залишаються імпортні аналоги, переважно турецького виробництва, – зазначає аграрний експерт та координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв у коментарі "Комерсант Український".
За його словами, у холодний період року – з листопада по березень – частка вітчизняних тепличних овочів на ринку не перевищує 10%. "Вони щороку дорожчають, тож вирощування овочів стає просто 'золотим'", – пояснює Хорєв.
Через це власне виробництво помідорів, огірків, зелені та капусти скорочується до мінімуму, а на полицях переважають імпортні продукти, більшість яких – турецькі тепличні овочі.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, російські удари по енергетиці України можуть підняти ціни на продукти, особливо ті, що потребують постійного холоду - молоко, м’ясо, яйця та хліб. Залежно від тривалості відключень електрики, подорожчання може скласти від 10% до 30%.
Нагадаємо, що популярні сорти яблук в Україні за першй тиждень жовтня подешевшали майже на 50% - з 40-45 грн за кілограм до 20-35 грн за кілограм. Така динаміка є цілком природною, адже новий урожай тільки почав надходити на ринок.
Також аналітики EastFruit повідомляють про стрімке подорожчання овочів борщового набору. Морква та столові буряки вже коштують 9-10 грн/кг та 8-10 грн/кг, цибуля – 8-12 грн/кг.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
