"Шахеди" над Україною, "Тушки" в повітрі: коли очікувати можливі пуски ракет

В ніч на 30 жовтня російські окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе по території України. У багатьох регіонах країни оголошено повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні сили України
За інформацією моніторингового каналу "monitoringwar", у повітряному просторі РФ зафіксовано активність стратегічної авіації:
"За даними аналітиків у повітряному просторі РФ, відмічається приблизно від 5 до 7 Ту-95мс із аеродрому "Оленья". Рухаються вектором на Південь (пускові рубежі - ред). Приблизно прогнозуються пуски під 04:40 - 06:30, дивлячись які пускові рубежі будуть обрані," – йдеться в повідомленні.
Також аналітики зазначають, що найближчим часом очікується додатковий проліт близько 60 БпЛА типу "Герань-2" та "Гербера" з різних напрямків.
Паблік "Николаевский Ванёк" припускає, що виліт може бути бойовим та прогнозує подальший розвиток подій:
- "В районі Енгельса Ту-95 будуть швидше за все о 04:30 - 05:30, якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 05:00 - 06:00.
- В районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 05:30 - 06:30, якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:30 - 07:45."
"Ванёк" зауважує, що зазначений час є приблизним і має значну похибку.
