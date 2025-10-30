Рус
Кінець цивілізації: вчені ошелешили несподіваним прогнозом

Олексій Тесля
30 жовтня 2025, 03:40
Експерти з екзистенціальних ризиків вважають, що найнебезпечніші виклики цивілізації походять від людини.
Ядерний вибух, Земля
З'явилося попередження про ядерну загрозу / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Зміна клімату не призведе до загибелі людства
  • Ядерна війна здатна знищити цивілізацію за кілька годин

Білл Гейтс заявив, що зміна клімату не призведе до загибелі людства, хоча і стане серйозним випробуванням, особливо для бідних країн.

Однак учені не настільки оптимістичні. Експерти з екзистенціальних ризиків вважають, що найнебезпечніші виклики цивілізації походять від людини - її технологій і зброї, пише Daily Mail і називає головні загрози людству.

Ядерна війна

Доктор Ріс Кріллі з Університету Глазго нагадує: "Якщо зміна клімату діє десятиліттями, то ядерна війна здатна знищити цивілізацію за кілька годин".

Навіть обмежений обмін ударами - близько 100 боєголовок - може спричинити глобальний голод і смерть мільярдів. Масштабна війна з тисячами зарядів призведе до катастрофи планетарного масштабу.

Штучно створені біозагрози

З розвитком генної інженерії та штучного інтелекту створення смертельних патогенів стало простішим, ніж будь-коли. Помилки в лабораторіях, витоки або зловживання технологіями можуть спричинити пандемії, набагато небезпечніші за COVID-19.

Клімат як каталізатор

Хоча кліматичні зміни не знищать людство безпосередньо, вони посилюють глобальну нестабільність - провокують дефіцит ресурсів, міграційні кризи і конфлікти, зокрема між ядерними державами.

Вчені підводять підсумок

"Клімат - не головний вбивця, але він здатний підштовхнути людство до саморуйнування".

Незважаючи на впевненість Гейтса в здатності людей адаптуватися, головні загрози XXI століття - ядерна війна і штучно створені біологічні катастрофи, а кліматичні зміни лише підвищують ймовірність їх виникнення.

Головні ризики: думка вчених

В Україні дедалі виразніше проявляються наслідки зміни клімату: зими стають м'якшими, а періоди посухи - дедалі тривалішими та частішими. Головна причина таких змін - глобальне потепління, пов'язане зі зростанням концентрації парникових газів в атмосфері.

Ці гази, насамперед вуглекислий газ (CO₂), утворюються під час спалювання вугілля, нафти і газу, а також через вирубку лісів та інтенсивну промислову діяльність.

Надмірна їхня кількість створює парниковий ефект - тепло від Сонця затримується в атмосфері і не йде в космос, що призводить до поступового підвищення температури на планеті.

