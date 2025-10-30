Кінець цивілізації: вчені ошелешили несподіваним прогнозом

Експерти з екзистенціальних ризиків вважають, що найнебезпечніші виклики цивілізації походять від людини.

Зміна клімату не призведе до загибелі людства

Ядерна війна здатна знищити цивілізацію за кілька годин

Білл Гейтс заявив, що зміна клімату не призведе до загибелі людства, хоча і стане серйозним випробуванням, особливо для бідних країн.

Однак учені не настільки оптимістичні. Експерти з екзистенціальних ризиків вважають, що найнебезпечніші виклики цивілізації походять від людини - її технологій і зброї, пише Daily Mail і називає головні загрози людству.

Ядерна війна

Доктор Ріс Кріллі з Університету Глазго нагадує: "Якщо зміна клімату діє десятиліттями, то ядерна війна здатна знищити цивілізацію за кілька годин".

Навіть обмежений обмін ударами - близько 100 боєголовок - може спричинити глобальний голод і смерть мільярдів. Масштабна війна з тисячами зарядів призведе до катастрофи планетарного масштабу.

Штучно створені біозагрози

З розвитком генної інженерії та штучного інтелекту створення смертельних патогенів стало простішим, ніж будь-коли. Помилки в лабораторіях, витоки або зловживання технологіями можуть спричинити пандемії, набагато небезпечніші за COVID-19.

Клімат як каталізатор

Хоча кліматичні зміни не знищать людство безпосередньо, вони посилюють глобальну нестабільність - провокують дефіцит ресурсів, міграційні кризи і конфлікти, зокрема між ядерними державами.

Вчені підводять підсумок

"Клімат - не головний вбивця, але він здатний підштовхнути людство до саморуйнування".

Незважаючи на впевненість Гейтса в здатності людей адаптуватися, головні загрози XXI століття - ядерна війна і штучно створені біологічні катастрофи, а кліматичні зміни лише підвищують ймовірність їх виникнення.

Головні ризики: думка вчених

В Україні дедалі виразніше проявляються наслідки зміни клімату: зими стають м'якшими, а періоди посухи - дедалі тривалішими та частішими. Головна причина таких змін - глобальне потепління, пов'язане зі зростанням концентрації парникових газів в атмосфері.

Ці гази, насамперед вуглекислий газ (CO₂), утворюються під час спалювання вугілля, нафти і газу, а також через вирубку лісів та інтенсивну промислову діяльність.

Надмірна їхня кількість створює парниковий ефект - тепло від Сонця затримується в атмосфері і не йде в космос, що призводить до поступового підвищення температури на планеті.

