Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів

Руслан Іваненко
30 жовтня 2025, 04:18оновлено 30 жовтня, 06:02
Голова ОВА закликає мешканців залишатися у безпечних місцях через масовані удари по місту та районах області.
Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів
Повітряні сили фіксують численні швидкісні цілі у небі над Запоріжжям/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Коротко:

  • Запорізька область зазнала нічної атаки дронами та балістичними ракетами
  • Ворог кілька годин атакував Запоріжжя та Запорізький район, є руйнування
  • Уночі 30 жовтня російські війська завдали ударів по обласному центру

У ніч на 30 жовтня Запорізька область зазнала чергової атаки російських військ. Ворог застосував ударні дрони, що становили загрозу обласному центру, а згодом завдав ударів балістичними ракетами.

Близько 4-ї години ранку з південного напрямку зафіксовано пуски ракет. Повітряні сили неодноразово повідомляли про появу нових швидкісних цілей у напрямку Запоріжжя.

Інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Запоріжжя під масованою атакою ворога. Перебувайте у безпечних місцях", — зазначив очільник ОВА.

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури.

За його словами, ворог протягом кількох годин атакував Запоріжжя та Запорізький район.

Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів
Іскандер / Інфографіка: Главред

"Є влучання у гуртожиток — там зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові. Постраждали й об’єкти інфраструктури", — повідомив очільник ОВА.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя

  • Запоріжжя
    Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА
  • Запоріжжя
    Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА
  • Запоріжжя
    Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті та уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрогу та Краснодарського краю.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російський дрон вдарив по залізничній станції в Сумах. У результаті постраждали двоє людей. Близько 3:00 ночі ворог завдав удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах.

Як писав Главред, раніше російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область Ракетна атака на Україну
Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів

Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів

04:18Війна
"Шахеди" над Україною, "Тушки" в повітрі: коли очікувати можливі пуски ракет

"Шахеди" над Україною, "Тушки" в повітрі: коли очікувати можливі пуски ракет

02:27Війна
Дві фази мирного плану ЄС для України: ЗМІ дізналися подробиці

Дві фази мирного плану ЄС для України: ЗМІ дізналися подробиці

02:03Світ
Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

17:21

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

17:12

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

16:52

Три знаки зодіаку дізнаються, як сильно вони були потрібні: самотність піде

