Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів

Коротко:
- Запорізька область зазнала нічної атаки дронами та балістичними ракетами
- Ворог кілька годин атакував Запоріжжя та Запорізький район, є руйнування
- Уночі 30 жовтня російські війська завдали ударів по обласному центру
У ніч на 30 жовтня Запорізька область зазнала чергової атаки російських військ. Ворог застосував ударні дрони, що становили загрозу обласному центру, а згодом завдав ударів балістичними ракетами.
Близько 4-ї години ранку з південного напрямку зафіксовано пуски ракет. Повітряні сили неодноразово повідомляли про появу нових швидкісних цілей у напрямку Запоріжжя.
Інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Запоріжжя під масованою атакою ворога. Перебувайте у безпечних місцях", — зазначив очільник ОВА.
Згодом Федоров уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури.
За його словами, ворог протягом кількох годин атакував Запоріжжя та Запорізький район.
"Є влучання у гуртожиток — там зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові. Постраждали й об’єкти інфраструктури", — повідомив очільник ОВА.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя
Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті та уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрогу та Краснодарського краю.
Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
