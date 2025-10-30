Масова атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів

Голова ОВА закликає мешканців залишатися у безпечних місцях через масовані удари по місту та районах області.

Повітряні сили фіксують численні швидкісні цілі у небі над Запоріжжям/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Коротко:

Запорізька область зазнала нічної атаки дронами та балістичними ракетами

Ворог кілька годин атакував Запоріжжя та Запорізький район, є руйнування

Уночі 30 жовтня російські війська завдали ударів по обласному центру

У ніч на 30 жовтня Запорізька область зазнала чергової атаки російських військ. Ворог застосував ударні дрони, що становили загрозу обласному центру, а згодом завдав ударів балістичними ракетами.

Близько 4-ї години ранку з південного напрямку зафіксовано пуски ракет. Повітряні сили неодноразово повідомляли про появу нових швидкісних цілей у напрямку Запоріжжя.

Інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Запоріжжя під масованою атакою ворога. Перебувайте у безпечних місцях", — зазначив очільник ОВА.

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури.

За його словами, ворог протягом кількох годин атакував Запоріжжя та Запорізький район.

Іскандер / Інфографіка: Главред

"Є влучання у гуртожиток — там зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові. Постраждали й об’єкти інфраструктури", — повідомив очільник ОВА.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя

Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті та уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрогу та Краснодарського краю.

Раніше повідомлялося про те, що російський дрон вдарив по залізничній станції в Сумах. У результаті постраждали двоє людей. Близько 3:00 ночі ворог завдав удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах.

Як писав Главред, раніше російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

