РФ вибрала дві стратегічні ділянки: Зеленський про "найгарячіші" точки фронту

Олексій Тесля
29 жовтня 2025, 22:56
Єдиний сценарій - це примус Росії до закінчення війни так, переконаний глава держави.
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Головне із заяв Зеленського:

  • Найскладніше зараз на Покровському напрямку
  • Ситуація в Куп'янську залишається непростою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

"Детально опрацювали планування наших далекобійних операцій", - написав він у Telegram.

За словами глави держави, єдиний сценарій - це примус Росії до закінчення війни так.

"І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами, і головне - підтримка нашої армії, всіх складових Сил оборони та безпеки України, тому що Україна там, де українські позиції сильні", - написав Зеленський.

Що відомо про ситуацію на фронті

"Найскладніше зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитися, кожен знищений окупант саме там - це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу я вдячний за стійкість", - наголосив президент.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

Бої за Куп'янськ: що кажуть експерти

Якщо російським військам вдасться взяти під контроль Куп'янськ у Харківській області, це відкриє їм шлях до захоплення Вовчанська на півночі регіону і дасть змогу просунутися в напрямку лінії Ізюм-Балаклія.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников, зазначивши, що в разі падіння Куп'янська російські сили зможуть атакувати Вовчанськ із флангу, що значно ускладнить оборону міста.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прориваються в Покровськ. Окупанти мають просування в місті Покровськ, а також поблизу Красного Лиману та Привілля.

Нагадаємо, в Україні спростували заяву Путіна про оточення Куп'янська. Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що поки що ні про яке оточення міста не йдеться.

Раніше Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Кремль представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі. У тому числі й на Покровському напрямку.

Про персону: Богдан Мірошников

Блогер, військовий кореспондент.

Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.

Зараз живе в Києві.

