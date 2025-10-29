Від -3 до +18 градусів: синоптики здивували прогнозом зі снігом, дощами та сонцем

Погода в Сумах буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: УНІАН

Погода в Україні 30 жовтня буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі та навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 30 жовтня в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до 16-18 градусів тепла. Найтепліше буде на заході. Дощі очікуються у західних та східних областях.

Погода 30 жовтня

В Україні 30 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі лише на крайньому заході. У Карпатах буде мокрий сніг. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах та західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°. В Карпатах вночі помірні опади переважно у вигляді снігу, вдень невеликий мокрий сніг та дощ; пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 30 жовтня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+18 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +.4..+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: meteoprog

Погода 30 жовтня у Києві

У Києві 30 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики цей день опади не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: meteoprog

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

