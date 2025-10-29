Від -3 до +18 градусів: синоптики здивували прогнозом зі снігом, дощами та сонцем

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні 30 жовтня буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі та навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 30 жовтня в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до 16-18 градусів тепла. Найтепліше буде на заході. Дощі очікуються у західних та східних областях.
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 30 жовтня
В Україні 30 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі лише на крайньому заході. У Карпатах буде мокрий сніг. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах та західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°. В Карпатах вночі помірні опади переважно у вигляді снігу, вдень невеликий мокрий сніг та дощ; пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +4
За даними meteoprog, 30 жовтня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+18 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +.4..+11 градусів.
Погода 30 жовтня у Києві
У Києві 30 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики цей день опади не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
