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Україна різко скоротила кількість далекобійних ударів по РФ: у NYT дізналися причину

Олексій Тесля
27 грудня 2024, 20:39
696
Україна притримує далекобійні ракети на випадок, якщо попадуться дуже ласі цілі.
ATACMS, Storm Shadow
Україна завдає далекобійних ударів по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Головне:

  • В України було лише близько 50 ракет ATACMS
  • Київ притримує ракети на випадок ласих цілей

За останній час Україна помітно скоротила кількість далекобійних ударів по території країни-агресора РФ за допомогою західних ракет.

Після активного їх використання відразу після дозволу Заходу, наразі Україна помітно зменшила інтенсивність ракетних ударів по РФ, пише The New York Times.

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Уточнюється, що в України було лише близько 50 ракет ATACMS, заявили двоє американських чиновників. За їхніми словами, шансів отримати більше не було, тому що обмежені американські поставки вже були призначені для розгортання на Близькому Сході та в Азії.

Офіційні особи у Великій Британії, які слідом за Байденом дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow по території Росії, також нещодавно заявили, що їм нічого надати більше.

Окремі аналітики кажуть, що Україна зменшила кількість ракетних ударів, бо спочатку цілями були російські об'єкти, які вона давно хотіла уразити. Зараз, коли залишилося небагато ракет, Україна притримує їх на випадок, якщо попадуться дуже ласі цілі.

Україна різко скоротила кількість далекобійних ударів по РФ: у NYT дізналися причину
/ Инфографика Главреда

Деталі далекобійних ударів по РФ

За деякими даними, після отримання дозволу від партнерів Україна здійснила щонайменше півдюжини ракетних ударів по території РФ, у яких сукупно використала щонайменше 31 ракету ATACMS і 14 ракет Storm Shadows, пишуть журналісти.

За словами високопоставлених чиновників НАТО, застосування цих ракет було ефективним, хоча ефект був обмеженим і не змінив траєкторію війни. Але війна також не загострилася, як дехто боявся.

Як зазначає вищий офіцер НАТО адмірал Роб Бауер, удари ракет ATACMS "серйозно уразили низку" збройових заводів і складів боєприпасів у Росії. За його словами, це змусило Росію перенести багато матеріально-технічних об'єктів подалі від фронту.

"Їм не подобається, що ATACMS надходять у їхню власну країну повітрям - їм не подобається, тому що вони ефективні. Це обмежує їхню здатність ефективно воювати на фронті, і це те, чого ви хочете. Тоді питання в тому, чи достатньо цього для перемоги?" - підкреслив він, коментуючи удари України по РФ.

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії. "Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

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Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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ATACMS Ракети Storm Shadow Удари вглиб РФ
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