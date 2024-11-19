Армія України вперше застосувала ATACMS для удару по території РФ - ЗМІ

ЗСУ атакували РФ ATACMS / колаж: Главред, фото: pexels, Вікіпедія

Сьогодні, 19 листопада, Збройні сили України вперше використали тактичну балістичну ракету ATACMS для удару по території РФ.

"Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений", - відзначило джерело в Силах оборони для РБК-Україна.

За його словами, вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області. Відомо, що місто знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

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Також помічник держсекретаря США офіційно заявив, що Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по РФ.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

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