Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву: ЗМІ розкрили деталі

Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

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Україні можуть передати ракети SCALP / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот YouTube

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Франція вже передала Україні десятки ракет SCALP

Париж і Лондон обговорюють нові поставки

Франція має обмежену кількість далекобійних ракет SCALP, які вона може передати Україні.

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Про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Франція обговорює з Британією подальші поставки SCALP/Storm Shadow. Підкреслюється, що Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.

Автори матеріалу нагадують про те, що в січні 2024 року Франція заявила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.

/ Інфографіка Главреда

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, раніше Франція оголосила про нові поставки Україні. Париж хоче допомогти Києву наносити удари за лінією фронту, каже Себастьян Лекорню.

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Що відомо про далекобійні ракети SCALP Це французький варіант британської далекобійної ракети Storm Shadow. Французький варіант ракети позначається абревіатурою SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General- "Багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням") Ракета створена на основі розробленої у Франції крилатої протиракети Apache. Відрізняється тим, що несе боєголовку замість суббоєцепасів. Характеристика: Заявлена дальність польоту ракети становить приблизно 560 км;

Ракета оснащена турбореактивним двигуном зі швидкістю 0,8 Маха;

Боєголовка має лідируючий заряд для руйнування грунту або проникнення в бункер, а також детонатор зі змінною затримкою для управління детонацією основного заряду;

Ракета важить близько 1300 кілограмів. Максимальний діаметр корпусу становить 48 сантиметрів, а розмах крила — 3 метри.

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