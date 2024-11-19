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Офіційно: у Держдепі США підтвердили дозвіл на удари ракетами ATACMS по РФ

Анна Ярославська
19 листопада 2024, 11:29
273
Браян Ніколс заявив, що зброя, яку Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту.
Офіційно: у Держдепі США підтвердили дозвіл на удари ракетами ATACMS по РФ
Україна може використовувати ATACAMS для ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, defense.gov

Коротко:

  • У США підтвердили дозвіл на застосування ATACAMS по РФ
  • Від Росії залежить, триватиме війна чи ні

Президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії. Про це заявив в інтерв'ю O Globo помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан Ніколс.

У Ріо-де-Жанейро, на полях саміту лідерів G20, у нього запитали, чи може відповідний дозвіл призвести до подальшої ескалації війни. Ніколс відповів, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну, і може закінчитися, якщо країна-агресор виведе свої війська.

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"Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту і, якщо пощастить, дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території. Саме від них залежить, триватиме цей конфлікт чи ні", - наголосив представник Держдепу.

Офіційно: у Держдепі США підтвердили дозвіл на удари ракетами ATACMS по РФ
Ракети ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда ​

Далекобійні удари по РФ західною зброєю - останні новини

Главред писав, що президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів углиб країни-агресора Росії. Про це ввечері 17 листопада повідомило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

Видання пише, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS із дальністю до 306 км. Таке рішення Джо Байдена за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа сприймають як відповідь Росії на залучення військ із КНДР.

Агентство Reuters писало, що Україна планує завдати ударів по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет уже найближчими днями.

Як писало видання Axios із посиланням на джерела, Україні дозволили завдавати ударів лише по Курщині.

19 листопада ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Збройні сили України вперше використали тактичну балістичну ракету ATACMS для удару по території РФ.

Інші новини:

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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