США дозволили бити по Росії на відстань до 300 кілометрів - Боррель

Боррель не уточнював джерела інформації, а американські чиновники досі не виходять з офіційним підтвердженням.

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Боррель не знає, чому у США прийняли таке рішення саме зараз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Боррель:

Байден дозволив Україні бити по РФ

ЗСУ зможуть наносити удари до 300 кілометрів вглиб Росії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі очільників МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі. При цьому Боррель не прокоментував, хто йому надав цю інформацію.

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"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Удари по Росії до дозволу адміністрації Байдена / Інфографіка: Главред

Високий представник ЄС уточнив, що мова йде про радіус у 300 кілометрів, що вже не так багато, однак саме таке рішення прийняли в адміністрації Байдена. Боррель зауважив, що йому не відомо і те, чому дозвіл на удари по РФ Україні надали саме зараз, а не ще до проведення виборів у Штатах.

Щодо отримання дозволу від європейських країн він зазначив, що кожен член ЄС повинен самостійно приймати рішення, чи зможе Україна бити їхньою зброєю вглиб РФ, чи ні.

Дозвіл для України на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, 17 листопада у ЗМІ повідомили, що США, Франція та Велика Британія нібито дозволили Україні завдавати удари по території Росії. Однак незабаром ці публікації було відредаговано, а згадки про удари вглиб території агресора видалено.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що такі заяви мають скоріше інформаційний характер, бо країни-партнери України на офіційному брифінгу повинні прямо заявити, що в межах міжнародного права Україна має повне право воювати в контрвійні, а це робить будь-які удари по території Росії юридично та фактично законними.

Напередодні анонімне високопоставлене джерело у військово-політичних колах заявило ЗМІ, що Франція та Британія дозволили Україні завдавати ударів вглиб території Росії далекобійним озброєнням. Однак, про повне зняття обмежень на застосування далекобійних ракет не йдеться.

Раніше також, як писав Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, наразі єдиний з європейських політиків, розкритикував надання Джо Байденом дозволу Україні на удари по країні-агресору Росії.

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Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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