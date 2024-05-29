'Жодних обмежень': дві країни ЄС дозволили Україні бити західною зброєю по РФ

Для України не має бути обмежень у використанні зброї для самозахисту, однак таку позицію займають небагато країн, заявив заступник міністра оборони Польщі.

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Ще дві країни підтримали право на удари України по військових об'єктах Росії / Колаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com, ОК "Захід"

Україна може використовувати зброю, отриману від Фінляндії, для ударів по військових об'єктах у Росії. Польща також підтримує право ЗСУ використовувати західну зброю проти окупантів на території РФ. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик.

Валтонен зазначила, що країна, яка веде оборонну війну, має право завдавати ударів по військових об'єктах агресора, якщо це необхідно для самооборони.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використовуватись відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони", - заявила Валтонен, пише Uusi Suomi. відео дня

Також у Брюсселі заступник міністра оборони Польщі заявив, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю для ударів по цілях на території РФ. Томчик наголосив, що для України не повинно бути жодних обмежень, однак визнав, що таку позицію займають небагато країн.

"Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка — Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Ба більш, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", - сказав Точик, пише Polskie Radio.

Заборона на використання західної зброї проти РФ - головні новини

Нагадаємо, Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни" і не бачить причин для зняття цих обмежень для України.

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав право України завдавати удари по військових об'єктах на території Росії, з яких здійснюються обстріли.

Як повідомляв Главред, США та Німеччина погрожували припиненням постачання ракет Україні, якщо вона буде використовувати західну зброю для ударів по Росії. Наразі позиція США щодо використання українськими військами американської зброї на території Росії залишається незмінною. Вашингтон "не заохочує" удари за межами України.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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