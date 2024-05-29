Удари по Росії польською зброєю: у Варшаві зробили важливу заяву

Заступник міністра оборони Польщі наголосив, що Україна має право воювати проти Росії і завдавати ударів по її території тією зброєю, яку отримує від Варшави.

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У Польщі висловили чітку позицію щодо ударів по Росії польською зброєю / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

Польща не встановлюватиме обмежень щодо використання Україною наданої Варшавою зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Polskie Radio.

Цезарій Томчик у Брюсселі наголосив на праві України використовувати західну зброю для ударів по об'єктах на території Російської Федерації. Він також підкреслив, що не повинно бути обмежень у використанні військової техніки, що надається Україні, визнавши, що лише кілька країн поділяють подібну позицію.

"Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка - Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", - зауважив Цезари Томчик. відео дня

Згодом в ефірі польського Radio Zet він продовжив свою думку і наголосив, що Україна повинна мати право воювати так, як вона сама захоче.

"Україна зазнала жорстокого нападу з боку Росії, тому вона має право захищатися. Своєю чергою ми є країною, яка вирішила їй в цьому допомагати <...> Я вважаю, що решта західних союзників так само мають зняти подібні обмеження", – висловився Томчик.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по Росії західною зброєю - позиція країн НАТО

Речник Державного департаменту США Меттью Міллер наголосив, що США "не заохочують" ударів західним озброєнням по цілях за межами території України.

Захід вимагає, щоб зброя НАТО не використовувалася на території РФ або над нею, що створює складнощі для ЗСУ, особливо в контексті битви за Харків. США та Німеччина навіть загрожували Україні припинити постачання ракет, якщо вона буде використовувати їх для ударів по Росії. Про це інформує Bild.

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території Росії. На сайті Альянсу опубліковано текст відповідної декларації.

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