Під прицілом не лише аеродроми: які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS

Удари далекобійними ракетами можуть змінити перебіг бойових дій.

https://glavred.net/ukraine/pod-pricelom-ne-tolko-aerodromy-kakie-obekty-v-rf-mogut-unichtozhit-atacms-10615223.html Посилання скопійоване

Удари вглиб РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Ключові тези:

Україна може знищити ворожі склади з боєприпасами, аеродроми, системи ППО

РФ готується до ударів

Удари ATACMS можуть змінити перебіг війни

Україна отримала можливість завдавати ударів по цілях на території Росії, що відкриває нові перспективи для ведення бойових дій. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу розповів, що росіяни розуміли, що Україна отримає довгоочікуваний дозвіл на використання далекобійних ракет, тому почали розосереджували склади, логістику, боєкомплект.

За його словами, хоч і РФ вдавалася до превентивних заходів, але є речі, які не можна просто взяти й перенести в інше місце.

відео дня

Наприклад, ворог не в змозі збільшити льотні можливості армійської авіації, тому що дальність польоту все одно залишиться до 600 кілометрів, а гелікоптерів до 450 – 480.

На думку військовослужбовця, щоб підтримувати свої наземні сили, окупанти будуть змушені тримати авіацію в радіусі ураження ракет. Те саме можна сказати й про боєкомплект. Він зазвичай знаходиться або безпосередньо на аеродромі, або в його околицях. Розвантаження здійснюється виключно на аеродромах.

Тимочко наголосив, що під час переміщення ворожого боєкомплекту є можливість завдати точного удару.

"Системи радіолокаційної розвідки, радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони – все це ми можемо знищувати на території Росії", – підкреслив Іван Тимочко.

Він також додав, що затягування з рішенням призвело до того, що у Росії з'явилися північнокорейські військові. Однак попри запізнення, удари далекобійними ракетами можуть значно вплинути на розвиток подій.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - новини за темою

Українські чиновники протягом багатьох місяців критикували нерішучість Заходу у питанні дозволу на удари вглиб РФ. Зокрема, Володимир Зеленський заявляв, що партнери України все ще говорять про порушення так званих "червоних ліній" Кремля, коли йде мова про надання дозволу на удари по території країни-агресора Росії.

У неділю, 17 листопада, президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії. У ЗМІ пишуть, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS з дальністю до 306 км.

Як раніше писав Главред з посиланням на співробітника Інституту вивчення війни, ATACMS і Storm Shadow можуть стримати ворожі атаки на Україну. На території противника є сотні цінних об'єктів в зоні досяжності ATACMS, окрім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію. Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження.

Читайте також:

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред