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Україна не може створювати ефективні бойові підрозділи: в ISW назвали причину

Анна Ярославська
17 вересня 2024, 07:43
209
Здатність України захищатися від російських наступальних операцій значною мірою залежить від надання військової допомоги Заходом.
ВСУ
Допомоги Заходу недостатньо, щоб Україна створювала бойові підрозділи / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Затримка і недостатність західної військової допомоги продовжують обмежувати здатність України створювати ефективні бойові підрозділи. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадують, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN сказав про те, що Україні "потрібно 14 бригад, щоб бути готовими" до невизначеної вимоги. Однак Україна не змогла оснастити навіть чотири з цих бригад.

Зеленський зазначив, що Україна нарощує внутрішнє виробництво безпілотників і перекидає техніку зі складів або з резервних бригад, щоб спробувати компенсувати недостатню військову допомогу Заходу.

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За його словами, це недостатнє забезпечення, зокрема, бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призвело до втрат українського особового складу.

"ISW давно оцінює, що спроможність України захищатися від російських наступальних операцій значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити наявні підрозділи та створити нові - останнім з яких Україна приділила значну увагу", - йдеться у звіті.

Проте, створення більшої кількості української піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки істотно не підвищить боєздатність України, зазначили аналітики ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Радник американського президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван 15 вересня анонсував виділення великого пакета військової допомоги Україні.

Майже шість мільярдів доларів, які США готують для України, можуть зникнути до кінця вересня. Щоб цього не сталося, потрібно, щоб Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону щодо відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

На сьогодні ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS. Джерело CNN повідомило, що, за словами українців, у межах досяжності ракетного комплексу, який Київ хоче застосувати в глиб Росії, є об'єкти з виробництва зброї, які можуть бути гідними військовими цілями.

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