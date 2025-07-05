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Дешевої тепер не знайти: яка риба в Україні стала справжньою розкішшю

Марія Николишин
5 липня 2025, 11:52
107
На деяку рибу ціни виросли майже на 30 гривень.
Дешевої тепер не знайти: яка риба в Україні стала справжньою розкішшю
Ціни на рибу в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні подорожчала риба
  • Вартість піднялась на скумбрію, оселедець та короп

Ціни на продукти харчування в українських супермаркетах стають вищими. Не виключенням є й риба, вартість якої відчутно зросла. Про це йдеться на сайті Мінфін.

Так, за один кілограм свіжомороженої скумбрії сьогодні, 5 липня, в середньому доведеться віддати 214,05 гривень, хоча така ж кількість риби минулого місяця коштувала 202,84 гривні.

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Оселедець також став дорожчим. За кілограм цієї риби тепер потрібно заплатити 212,70 гривень, хоча у червні середня вартість була на рівні 203,84 гривні.

Що цікаво, річкова риба у липні не стала дешевшою, а навпаки – ціни підскочили. Так, живий короп наразі коштує 192 грн/кг, проти – 173,63 грн/кг у червні. А патраний продають у супермаркетах по 259 грн/кг, хоча ще місяць тому ціна була на рівні 220,20 грн/кг.

Дешевої тепер не знайти: яка риба в Україні стала справжньою розкішшю
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, вершкове масло в Україні різко подорожчало через зростання світових цін на цей продукт. Середня вартість кілограма продукту жирністю 72,5-73% вже перевищує 580 гривень.

Ціни на курятину також відчутно зросли. Так, кілограм курячого стегна цього місяця подорожчав до 151,50 гривень, хоча минулого місяця середня вартість цього виду м'яса складала 138,92 гривні.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка говорив, що протягом останнього місяця огірки значно подешевшали, але це були тепличні огірки, які зазвичай не консервують.

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Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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