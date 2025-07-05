В аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли через загрозу атаки дронів - ЗМІ

Росіяни по декілька годин чекають на свій рейс, а деяким довелося просто повернутися додому.

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Десятки рейсів скасували через ймовірність удару безпілотників / Колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

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У Росії через загрозу атаки дронів затримують і скасовують рейси

В аеропортах РФ повний хаос

У ніч на 5 липня країну-агресорку Росію атакували дрони. Внаслідок цього подекуди виникли пожежі та перебої зі зв'язком. Крім цього, як повідомляють російські ЗМІ, одразу у кількох аеропортах РФ виник колапс.

В аеропорту Шереметьєво затримуються понад 20 рейсів, це підтверджує і ресурс FlightStats, за даними якого там фіксуються значні затримки рейсів. В той час як у Петербурзі їх взагалі скасували. Росіяни стверджують, що через загрозу нової атаки дронів у Москві в аеропорті тимчасово закрили вильоти.

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Водночас у Пулковому ситуація ще складніша: з тієї ж причини затримується близько 50 рейсів, а більше 20 скасовано.

Росіяни, які сьогодні планували подорожі з даних аеропортів, вкрай незадоволені ситуацією, адже крім того, що рейси затримують, в приміщеннях ніде яблуку впасти і почався справжній хаос.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Раніше стало відомо, що у місті Шебекіно Бєлгородської області країни-агресорк Росії після атаки безпілотних літальних апаратів загорілося хімічне підприємство.

Напередодні повідомлялося, що Україна вдарила по РФ новим безпілотником, який може бути оснащений вертикальним хвостовим стабілізатором, конструктивно схожим на той, що використовується в ізраїльському боєприпасі, який баражує, IAI Harop.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на п'ятницю, 4 липня, в Московській і Ростовській областях було атаковано об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод.

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Про джерело: FlightStats FlightStats - міжнародний онлайн-сервіс, що надає оперативну інформацію про авіарейси в реальному часі. Його використовують пасажири, авіакомпанії та аеропорти для відстеження статусу рейсів, затримок, скасувань і погодних умов.

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