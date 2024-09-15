Чутки про "замороження" війни: у Зеленського відреагували на гучну статтю BILD

Про "локальне" замороження бойових дій начебто ішлося у так званому плані перемоги, який ОП хоче презентувати США.

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В ОП статтю BILD назвали "фейком" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Радник президента Дмитро Литвин з питань комунікації назвав статтю видання BILD про нібито "план перемоги" від Зеленського про "локальне" замороження боїв "фейком".

У коментарі УП Литвин наполягав, що журналісти цього видання не мають у розпорядженні цього "плану" Офісу президента.

"Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з "Більдом" не говорив", — зазначив він. відео дня

Литвин додав, що "Мінськ-3 чи будь-який інший ніхто росіянам не подарує".

"Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - зауважив представник ОП,

"План перемоги" буде представлений спочатку саме США, бо Сполучені Штати, сказав Литвин, "здатні забезпечити реалізацію його наповнення".

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

План перемоги від Зеленського - що поширив BILD

Раніше Bild опублікував статтю, у якій ішлося про нібито згоду української сторони на "локальне" замороження боїв.

Окрім цього план України передбачає необхідність позитивного рішення Сполучених Штатів щодо дозволу на удари далекобійним озброєнням по території РФ.

"Зеленський зараз хоче покласти всі яйця в один кошик і спробувати домогтися перелому на полі бою", - прокоментував військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені.

До слова, презентація так званого плану перемоги — тобто бачення ОП завершення війни з Росією — є однією з умов Вашингтона для ухвалення остаточного рішення щодо дозволу Україні завдавати глибоких ударів по Росії.

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