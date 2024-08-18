Британія розпочала термінове розширення підтримки України - The Times

Журналісти повідомили, що нова підтримка Києва, ймовірно, матиме всеосяжний характер.

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Британія розширить підтримку України / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, pixabay

Лондон вже створив спеціальну групу, котра вибудовуватиме єдину політику Британії стосовно України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив Раді національної безпеки країни розробити план розширеної підтримки України, пише The Times.

Зауважується, що нова підтримка Києва, ймовірно, матиме всеосяжний характер. Зокрема мова не лише про військову допомогу, але й про "економічну, промислову, дипломатичну".

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Лондон вже створив спеціальну групу, котра вибудовуватиме єдину політику Британії стосовно України. До неї увійшли представники Міноборони та МЗС країни.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що США заявили про потужний пакет військової допомоги Україні. Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі засоби протиповітряної оборони та багато іншого.

Британія не дозволила бити по Курську ракетами Storm Shadow. Ракети Storm Shadow із дальністю дії близько 250 кілометрів могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми і логістичні центри, однак позиція Лондона залишається незмінною та відмовляє Києву.

Німеччина скоро може припинити військову допомогу Україні. Заборона вже діє і ситуація для України також може незабаром погіршитися. Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

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