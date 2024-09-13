Майже $6 млрд допомоги Україні можуть "згоріти" у США - Associated Press

Пентагон розглядає інші варіанти, якщо Конгрес не розширить його повноваження. Однак які саме - поки що незрозуміло.

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Майже 6 мільярдів доларів фінансування для України закінчаться, якщо Конгрес не вживе заходів - АР / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Майже шість мільярдів доларів, які США готують для України, можуть зникнути до кінця вересня. Щоб цього не сталося, потрібно, щоб Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону щодо відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

Як пише видання Associated Press, термін фінансування для України майже на 6 млрд доларів закінчиться наприкінці вересня.

Американські офіційні особи заявили, що адміністрація Байдена попросила Конгрес включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня, щоб фінансувати федеральний уряд і запобігти зупинці роботи. Офіційні особи заявили, що сподіваються продовжити повноваження ще на рік.

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Вони також заявили, що Міністерство оборони розглядає інші варіанти, якщо ці зусилля не спрацюють. Однак які саме - поки що незрозуміло.

За словами джерел агентства, приблизно 5,8 млрд доларів президентських повноважень на скорочення (PDA) закінчуються. Ще 100 мільйонів доларів на PDA не спливають наприкінці місяця, повідомили чиновники. PDA дозволяє Пентагону знімати зброю зі складів і швидко відправляти її в Україну.

Співрозмовники журналістів АР сказали, що в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні є трохи більше ніж 4 млрд доларів, термін дії яких не спливе наприкінці місяця. Ці гроші, термін дії яких спливає 30 вересня 2025 року, використовуються для оплати контрактів на озброєння, яке не буде поставлено протягом року або більше.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США співпрацює з Конгресом, щоб не втратити фінансування, що залишиться від 60-мільярдного пакета допомоги Україні після завершення фінансового року.

"Наприкінці фінансового року дія повноважень (щодо виділення допомоги за розпорядженням президента США - ред.) завершиться. Тому зараз ми працюємо з Конгресом, щоб продовжити ці повноваження і мати можливість і далі виділяти пакети допомоги", - сказав представник Пентагону.

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