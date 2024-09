РФ зіткнеться з дефіцитом зброї для війни проти України – ISW

Країна-агресор Росія зіткнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для ведення війни проти України. Внаслідок цього поглибиться залежність РФ від іноземних партнерів. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що російські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння та військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, для підтримки темпів наступальних операцій в Україні.

Російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку та оборонну промисловість. Однак незрозуміло, чи зможе РФ виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, які зазнають російські війська в Україні.

Керівник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов звернув увагу на роль Північної Кореї як найвпливовішого військового союзника Росії. За його словами, постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії мають прямий та швидкий вплив на динаміку війни, причому українські війська відчувають підвищення темпу російських операцій вже за кілька днів після прибуття артилерійських боєприпасів із КНДР.

Як пише ISW, російська влада останнім часом активізувала військову співпрацю з Північною Кореєю, про що свідчить візит голови Ради безпеки Росії Сергія Шойгу до Пхеньяна 13 вересня і візит Путіна в червні 2024 року. На червень 2024 року Північна Корея поставила в Росію 4,8 мільйона артилерійських боєприпасів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.