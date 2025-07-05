Величезний жаль: Бред Пітт висловився про токсичне розлучення з Джолі

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися кілька років тому з великим скандалом.

https://glavred.net/starnews/ogromnoe-sozhalenie-bred-pitt-vyskazalsya-o-toksichnom-razvode-s-dzholi-10678892.html Посилання скопійоване

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що думає Бред Пітт з приводу розлучення з Джолі

Про що він шкодує найбільше

У Бреда Пітта новий погляд на життя після розлучення з Анджеліною Джолі.

Як пише Page Six, нещодавно актор висловився про життєву боротьбу в останньому випуску подкасту "New Heights" Тревіса Келсі та Джейсона Келсі. За його словами, він хоче рухатися вперед і залишити минуле позаду.

відео дня

"Розлучення - це те, що контролювало його життя так багато років", - розповіло джерело Us Weekly про його розставання з Джолі. "Він любив її і знає, що зробив помилки", - додають джерела.

Бред Пітт / ua.depositphotos.com

"Це була така роз'єднувальна, токсична ситуація", - додав інсайдер про їхнє розлучення, на завершення якого пішло вісім років.

Пітт і Джолі почали зустрічатися 2004 року. Вони зв'язали себе узами шлюбу 10 років потому, але шлюб тривав лише два роки. За 12 років їхнього роману вони розширили свою сім'ю і тепер у них шестеро дітей: Меддокс, 23 роки, Пакс, 21 рік, Захара, 20 років, Шайло, 19 років, і 16-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

Однак після розставання стосунки Пітта з дітьми стали напруженими, оскільки він і актриса роками боролися за опіку.

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / ua.depositphotos.com

Події, що оточували їхнє розставання, як-от інцидент із літаком 2016 року і його боротьба з алкоголізмом, "налаштували дітей проти нього". Однак Пітт "не звинувачує Джолі в усьому", - сказав інсайдер.

Зірка "Бійцівського клубу" також сподівається налагодити стосунки зі своїми дітьми. Його "найбільший жаль у тому, що він не може виправити це", - повідомило джерело. "Справу закрито, але переможців немає", - додало воно.

"Те, що це позаду, - полегшення. Але з іншого боку, йому було важко, тому що в нього не дуже хороші стосунки з дітьми".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Старша дочка Бреда Пітта і Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини.

Раніше Главред розповідав, який вигляд має непублічна і наймолодша дочка Уми Турман. Старші діти актриси від Ітана Гоука стали акторами, як і батьки, але Луна поки залишається для фанатів Турман загадкою.

Також кубино-іспанська акторка Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом, які їй приписують з лютого 2025 року. Між акторами 25-річна різниця у віці.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред