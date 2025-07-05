Величезний жаль: Бред Пітт висловився про токсичне розлучення з Джолі

Коротко:
- Що думає Бред Пітт з приводу розлучення з Джолі
- Про що він шкодує найбільше
У Бреда Пітта новий погляд на життя після розлучення з Анджеліною Джолі.
Як пише Page Six, нещодавно актор висловився про життєву боротьбу в останньому випуску подкасту "New Heights" Тревіса Келсі та Джейсона Келсі. За його словами, він хоче рухатися вперед і залишити минуле позаду.
"Розлучення - це те, що контролювало його життя так багато років", - розповіло джерело Us Weekly про його розставання з Джолі. "Він любив її і знає, що зробив помилки", - додають джерела.
"Це була така роз'єднувальна, токсична ситуація", - додав інсайдер про їхнє розлучення, на завершення якого пішло вісім років.
Пітт і Джолі почали зустрічатися 2004 року. Вони зв'язали себе узами шлюбу 10 років потому, але шлюб тривав лише два роки. За 12 років їхнього роману вони розширили свою сім'ю і тепер у них шестеро дітей: Меддокс, 23 роки, Пакс, 21 рік, Захара, 20 років, Шайло, 19 років, і 16-річні близнюки Вів'єн і Нокс.
Однак після розставання стосунки Пітта з дітьми стали напруженими, оскільки він і актриса роками боролися за опіку.
Події, що оточували їхнє розставання, як-от інцидент із літаком 2016 року і його боротьба з алкоголізмом, "налаштували дітей проти нього". Однак Пітт "не звинувачує Джолі в усьому", - сказав інсайдер.
Зірка "Бійцівського клубу" також сподівається налагодити стосунки зі своїми дітьми. Його "найбільший жаль у тому, що він не може виправити це", - повідомило джерело. "Справу закрито, але переможців немає", - додало воно.
"Те, що це позаду, - полегшення. Але з іншого боку, йому було важко, тому що в нього не дуже хороші стосунки з дітьми".
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Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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