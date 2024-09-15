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Білий дім анонсував "істотний" пакет допомоги Україні

Яна Ставська
15 вересня 2024, 13:57
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Пакет військової допомоги можуть оголосити вже цього місяця.
допомога, салліван
Салліван зробив заяву щодо допомоги Україні / Колаж Главреда. Фото: Держдеп США, скріншот відео

Радник американського президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван у неділю, 15 вересня, анонсував виділення великого пакета військової допомоги Україні.

Під час Ялтинської європейської стратегії в Києві Салліван по відеозв'язку наголосив, що у Байдена залишилися лічені місяці його президентства - і його адміністрація має поспішати зі зміцненням України на полі бою.

"Я вважаю, що ми перебуваємо на важливому етапі - на роздоріжжі", - цитує Саллівана агентство Bloomberg.

відео дня

Завдання Америки - поставити Україну в сильну позицію, додав радник Байдена.

У Білому домі відкинули пропозицію завершити війну в Україні ціною здачі українських територій. Салліван підкреслив, що умови для переговорів із країною-агресоркою має ставити Київ.

"Наразі ми працює над (виділенням, - ред. Главреда) істотного пакета (допомоги, - ред. Главреда). Низку різних можливостей ми спробуємо реалізувати до кінця цього місяця", - відповів Салліван.

Хто такий Джейк Салліван

Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року.

23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Військова допомога - останні новини

Як писав Associated Press раніше, майже 6 мільярдів доларів, які США готують для України, можуть зникнути до кінця вересня. Адміністрація Байдена попросила Конгрес включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня, щоб фінансувати федеральний уряд і запобігти зупинці роботи. Офіційні особи заявили, що сподіваються продовжити повноваження ще на рік.

На сьогодні ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS. Джерело CNN повідомило, що, за словами українців, у межах досяжності ракетного комплексу, який Київ хоче застосувати углиб Росії, є об'єкти з виробництва зброї, що можуть бути гідними військовими цілями.

До слова, 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів).

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