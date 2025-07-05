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Ціна обвалилась на 40%: у магазинах здешевшав улюблений сезонний продукт українців

Анна Косик
5 липня 2025, 14:04
84
Лише за місяць ціна на базовий овоч впала до менш як 30 гривень за кілограм.
Ціна обвалилась на 40%: у магазинах здешевшав улюблений сезонний продукт українців
Сезонний овоч став більш доступний для українців / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Основне:

  • В Україні здешевшала картопля
  • Молода картопля знизилась в ціні майже вдвічі

Ціни на картоплю, яку полюбляють багато українців, приємно дивують покупців у магазинах, адже за останній місяць вони знизились на усі види цього овоча. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Якщо у червні середня ціна на картоплю була 36,39 гривень за кілограм, то станом на 5 липня, українці можуть купити популярний овоч по 30,90 гривень.

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Майже вдвічі знизилась ціна на молоду картоплю, яка минулого місяця коштувала майже 50 гривень за кілограм. У липні середня ціна на молоду картоплю становить 28,37 гривень проти 47,99 гривень у червні.

Найменш помітно цього місяця подешевшала рожева картопля. Якщо у червні вона коштувала 43,38 гривень, то сьогодні за кілограм цього виду картоплі доведеться заплатити 38,38 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що курятина є найдоступнішим для українців м'ясом, але навіть на нього ціни стрімко зростають. Наприклад, кілограм курячого стегна цього місяця подорожчав до 151,50 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що ціни на продукти харчування в українських супермаркетах стають вищими. Не виключенням є й риба, вартість якої відчутно зросла.

Нещодавно економіст Олег Пендзин розповів чого чекати від цін на продукти восени. За його словами, це залежить від багатьох факторів. Зокрема, наскільки сприятливим буде літо для аграріїв.

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Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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