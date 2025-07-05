"Ворог тисне кількістю": Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

Коротко:
- Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту
- Головнокомандувач ЗСУ розповів, на якому напрямку армія РФ тисне кількістю
- У DeepState повідомили, що ворог захопив 2 населених пункти поблизу Дніпропетровщини
Російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних сил України, проте всі їхні намагання марні. Але загалом ситуація на фронті залишається складною. На Харківщині російські загарбники намагаються тиснути кількістю.
Минулого тижня українські воїни на Південно-слобожанському напрямку відбивали загалом понад 60 російських штурмів, і близько 10 боїв точаться щодня й надалі. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у Facebook.
Він відзвітував, що присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині.
"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника. Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі", – розповів він.
Сирський зазначив, що російські загарбники на цьому напрямку намагаються тиснути кількістю.
"Однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників", – додав він.
Армія РФ захопила 2 населених пункти поблизу Дніпропетровщини
У той же час в DeepState повідомили, що росіяни захопили два населених пункти у Донецькій області поблизу Дніпропетровської області.
Загарбники захопили села Зелений Кут та Новоукраїнку на Покровському напрямку, а також просунулися у районі села Одрадне. Зазначені села розташовані поблизу села Дачне Дніпропетровської області.
Ситуація на фронті в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, війська РФ просунулися на Харківщині – у DeepState розкрили, до чого готується ворог. Росіяни захопили село Мілове.
Також раніше повідомлялося, що окупанти прорвались та захопили території – в ISW назвали напрямки запеклих боїв. На більшості напрямків фронту продовжуються бої.
Нагадаємо, окупанти прориваються в іншу область, щоб обійти ЗСУ – було розкрито підступну тактику росіян. Ворог також намагається продертися на території Запорізької області.
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Про джерело: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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