"Ворог тисне кількістю": Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

Окупанти захопили ще два населені пункти в одній з областей.

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Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту/ колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/osirskiy

Коротко:

Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

Головнокомандувач ЗСУ розповів, на якому напрямку армія РФ тисне кількістю

У DeepState повідомили, що ворог захопив 2 населених пункти поблизу Дніпропетровщини

Російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних сил України, проте всі їхні намагання марні. Але загалом ситуація на фронті залишається складною. На Харківщині російські загарбники намагаються тиснути кількістю.

Минулого тижня українські воїни на Південно-слобожанському напрямку відбивали загалом понад 60 російських штурмів, і близько 10 боїв точаться щодня й надалі. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у Facebook.

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Він відзвітував, що присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині.

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника. Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі", – розповів він.

Сирський зазначив, що російські загарбники на цьому напрямку намагаються тиснути кількістю.

"Однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників", – додав він.

Армія РФ захопила 2 населених пункти поблизу Дніпропетровщини

У той же час в DeepState повідомили, що росіяни захопили два населених пункти у Донецькій області поблизу Дніпропетровської області.

Загарбники захопили села Зелений Кут та Новоукраїнку на Покровському напрямку, а також просунулися у районі села Одрадне. Зазначені села розташовані поблизу села Дачне Дніпропетровської області.

Олександр Сирський/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, війська РФ просунулися на Харківщині – у DeepState розкрили, до чого готується ворог. Росіяни захопили село Мілове.

Також раніше повідомлялося, що окупанти прорвались та захопили території – в ISW назвали напрямки запеклих боїв. На більшості напрямків фронту продовжуються бої.

Нагадаємо, окупанти прориваються в іншу область, щоб обійти ЗСУ – було розкрито підступну тактику росіян. Ворог також намагається продертися на території Запорізької області.

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Про джерело: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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