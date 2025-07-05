"Любив життя": помер зірка "Зачарованих"

Чоловік помер від онкологічного захворювання. Смерть підтвердила його дружина.

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Помер Зірка "Зачарованих" / Колаж Главред, фото Instagram/julianmcmahonofficial

Коротко:

Від чого помер Джуліан Макмехон

Чим прославився актор

Джуліан Макмехон, відомий за своїми ролями в популярних серіалах "Частини тіла" і "Зачаровані", помер після особистої боротьби з раком. Йому було 56 років.

Як пише Page Six, його дружина Келлі Макмехон підтвердила його смерть у п'ятницю, повідомивши, що актор помер "мирно" в Кліруотері, штат Флорида, у середу після "героїчних зусиль із подолання" своєї хвороби.

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"Джуліан любив життя. Він любив свою сім'ю. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і любив своїх шанувальників. Його найпотаємнішим бажанням було принести радість у якомога більше життів", - поділилася Келлі, перш ніж попросити прихильників "підтримати", щоб "дозволити їхній родині сумувати на самоті".

Помер Джуліан Макмехон / Фото Instagram/ julianmcmahonofficial

"І ми бажаємо всім тим, кому Джуліан приніс радість, продовжувати знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади", - підсумувала вона.

Вона не розкрила, з яким саме раком боровся актор.

Джуліан розпочав свою акторську кар'єру як головний персонаж в австралійській денній мильній опері "Сила, пристрасть" у 1989 році.

Він продовжив грати свою першу роль у повнометражному фільмі 1992 року у фільмі "Мокре і дике літо!" разом з Елліотом Гулдом.

Помер Джуліан МакМехон / Фото Instagram/ julianmcmahonofficial

Після роботи в мильній опері NBC "Інший світ" і кримінальній драмі "Профайлер" Джуліан отримав постійну роль Коула Тернера в надприродному драматичному серіалі "Зачаровані".

Але його роль доктора Крістіана Троя в серіалі Раяна Мерфі на каналі FX "Частини тіла" зрештою зробила його ім'я прозивним.

У 2005 році він отримав номінацію на "Золотий глобус" за свою гру в серіалі. Шоу тривало шість сезонів.

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