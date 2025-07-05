"Любив життя": помер зірка "Зачарованих"

Коротко:
- Від чого помер Джуліан Макмехон
- Чим прославився актор
Джуліан Макмехон, відомий за своїми ролями в популярних серіалах "Частини тіла" і "Зачаровані", помер після особистої боротьби з раком. Йому було 56 років.
Як пише Page Six, його дружина Келлі Макмехон підтвердила його смерть у п'ятницю, повідомивши, що актор помер "мирно" в Кліруотері, штат Флорида, у середу після "героїчних зусиль із подолання" своєї хвороби.
"Джуліан любив життя. Він любив свою сім'ю. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і любив своїх шанувальників. Його найпотаємнішим бажанням було принести радість у якомога більше життів", - поділилася Келлі, перш ніж попросити прихильників "підтримати", щоб "дозволити їхній родині сумувати на самоті".
"І ми бажаємо всім тим, кому Джуліан приніс радість, продовжувати знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади", - підсумувала вона.
Вона не розкрила, з яким саме раком боровся актор.
Джуліан розпочав свою акторську кар'єру як головний персонаж в австралійській денній мильній опері "Сила, пристрасть" у 1989 році.
Він продовжив грати свою першу роль у повнометражному фільмі 1992 року у фільмі "Мокре і дике літо!" разом з Елліотом Гулдом.
Після роботи в мильній опері NBC "Інший світ" і кримінальній драмі "Профайлер" Джуліан отримав постійну роль Коула Тернера в надприродному драматичному серіалі "Зачаровані".
Але його роль доктора Крістіана Троя в серіалі Раяна Мерфі на каналі FX "Частини тіла" зрештою зробила його ім'я прозивним.
У 2005 році він отримав номінацію на "Золотий глобус" за свою гру в серіалі. Шоу тривало шість сезонів.
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