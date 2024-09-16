Скільки триватиме війна в Україні: названо неочікувані сценарії щодо 2025 року

Експерт розповів, якими можуть бути оптимістичний і песимістичний сценарії закінчення війни в Україні.

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Скільки триватиме війна в Україні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде припустив, скільки ще може тривати війна в Україні.

На чаті в Главреді він розповів, якими можуть бути оптимістичний і песимістичний сценарії.

"Оптимістичний сценарій передбачає завершення війни десь наприкінці лютого 2025 року. Він реалізується в тому разі, якщо США ухвалять рішення набагато збільшити потік зброї, задіють різні санкційні механізми, які змусять керівництво Російської Федерації піти на компроміс у переговорах, який влаштує обидві сторони", - наголосив він. відео дня

За словами експерта, песимістичний сценарій передбачає, що переговорів не буде.

"Зі зброєю в України все буде більш-менш окей, санкційний механізм потихеньку поглиблюватиметься - і тоді до кінця 2025 року Росія може виснажитися у військово-економічному сенсі, і війна припиниться", - підкреслив Рустамзаде.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що російське керівництво має намір завершити війну в Україні до кінця 2025 - початку 2026 року. Для Росії це критичний термін, аби досягти перемоги, оскільки з середини 2025 року країна зіткнеться з серйозними економічними проблемами та потребою в мобілізації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що заяви віце-президента Дональда Трампа про необхідність заморозити війну Росії проти України на тих територіях, які зараз контролюють сторони є "передвиборчим хайпом".

В той же час, президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України презентують перед другим Самітом миру. Він повинен вплинути на Російську Федерацію, щоб ворог вивів війська і припинив війну.

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