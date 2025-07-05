У Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях: що пропонує МЗС

Що повідомили в МЗС Китаю:
- КНР хоче посилити співпрацю з Францією для наближення кінця війни в Україні
- Мирне врегулювання війни можливе лише шляхом дипломатії
У Китаї заявили про готовність зміцнювати стратегічну комунікацію з Францією задля політичного врегулювання "української кризи". Про це заявив очільник МЗС Країни Ван Ї під час брифінгу в Парижі.
В МЗС КНР повідомили, що Китай зацікавлений в тому, щоб відігравати конструктивну роль в політичному врегулюванні таких складних питань, як війна в Україні чи загострення на Близькому Сході.
Ван Ї заявив, що у Китаї і надалі вважають єдиним шляхом вирішення "конфлікту" діалог та консультації.
"Китай та Франція є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї Організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити китайсько-французький внесок у світовий мир, стабільність і розвиток", - додав він.
Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Пекіні висловили підтримку щодо можливості мирного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.
Раніше Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, яких українські військові взяли у полон у Донецькій області. Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях.
Напередодні в Китаї зробили заяву за підсумками переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Там заявили про важливість політичного врегулювання "конфлікту".
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Про персону: Ван Ї
Ван Ї - китайський дипломат, міністр закордонних справ КНР з березня 2013 до грудня 2022 року та з липня 2023 року. З 1 січня 2023 року також обіймає посаду голови комісії з закордонних справ ЦК КПК, що в ієрархії вище голови МЗС Китаю, пише Вікіпедія.
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