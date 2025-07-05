Прориваються в іншу область, щоб обійти ЗСУ: розкрито підступну тактику росіян

Ворог також намагається продертися на території Запорізької області.

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Росіяни прориваються в Дніпропетровщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне із заяви речника УДА:

ЗСУ знищують окупантів на Дніпропетровщині

Ситуація на цьому напрямку є доволі напруженою

Росіяни хочуть обійти лінії оборони, які сьогодні захищають Покровськ

Російські окупанти намагаються продертися на територію Дніпропетровської області. Інколи їм це вдається, але вибратися назад ворог вже не може. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу.

За його словами, Сили оборони України знищують окупантів на цьому напрямку. Вони не дають можливості ворогу закріпитися, але ситуація непроста.

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Братчук зауважив, що ситуація на Дніпропетровщині є доволі напруженою. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.

"Очевидно, що ворог намагається через територію Дніпропетровщини обійти деякі наші лінії оборони, які сьогодні захищають Покровськ. Це один з відтинків, де ворог намагається з флангу обійти опорний пункт", - наголосив він.

Речник УДА додав, що ворог також намагається продертися на території Запорізької області в районі Кам'янського.

"Окупанти буквально знищили цей населений пункт", - підкреслив Братчук.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що росіяни мали просування на Сумщині. Геолокаційні кадри від 4 липня засвідчили окупацію росіянами Новомиколаївки та просування на південний захід від населеного пункту.

Аналітики DeepState говорили, що ворожі сили провели нетривалі штурми, унаслідок яких змогли "наскоком" зайняти Мілове в Харківській області і численні лісосмуги на захід і південь від села.

Водночас, прем’єр-міністр України повідомив, що ворог прагне вийти на кордони кількох українських областей — Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, а можливо й Чернігівської — щоб посилити свої переговорні позиції і змусити Україну до капітуляції.

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Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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