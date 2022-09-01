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Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі" - Кулеба

1 вересня 2022, 06:45

Глава МЗС України заявив, що "єдине, до чого ми прагнемо, це щоб до нас ставилися справедливо при оцінці втілення умов".

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба прокоментував європерспективи України / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати членом Європейського Союзу "за дві ночі". За його словами, Київ готовий рухатися швидко з впровадженням всіх необхідних реформ, тому і ЄС повинен діяти швидко у відповідь.

Про це Кулеба сказав під час конференції Форум 2000 в столиці Чехії Празі, запис доступний на сторінці МЗС в Facebook.

У Кулеби запитали, як він бачить виконання семи рекомендацій Євросоюзу, озвучених одночасно з наданням Україні статусу країни-кандидата на вступ.

За словами міністра закордонних справ, Україна із семи рекомендацій виконала повноцінно одну, яка стосувалася призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас вже була розпочата процедура і з відбору голови Національного антикорупційного бюро.

"Повірте мені, ми дуже сильно налаштовані, знаємо, що поставлено на карту. Ми налаштовані впровадити ці рекомендації та питати вже не про те, що буде далі, а коли саме це буде. Думаю, ми заслуговуємо трохи оптимізму. Тому що традиційно, коли хтось говорить про українську європейську інтеграцію, природно, завжди намагаються додавати другу пропозицію про те, що на це, можливо, підуть роки або знадобиться багато часу. А якщо ні?" - сказав глава МЗС.

Він підкреслив: ще три місяці тому ніхто не вірив, що Україна буде країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Але зараз наша держава має статус кандидата і рухається в цьому напрямку, виконуючи рекомендації.

"І якщо ми готові діяти швидко, то і Євросоюз повинен діяти так само. Кажуть, можливо це не відбудеться за ніч - набуття членства в ЄС. Це може статися і через дві ночі, але не впродовж років", – зазначив Кулеба.

Він додав, що "єдине, до чого ми прагнемо, це щоб до нас ставилися справедливо при оцінці втілення умов".

Членство України в Євросоюзі

Європейська комісія 17 червня винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимог. Серед них - реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. За ухвалення відповідної резолюції Європарламент проголосував 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу. Керівник Євроради Шарль Мішель повідомив, що це історичний момент на шляху України та Молдови до членства в Європейському Союзі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна чекала на статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

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