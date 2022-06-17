Україна повинна виконати план дій для початку переговорів про вступ до ЄС: деталі - Єрмак

Україна повинна виконати дії перед переговорами про вступ в ЄС / УНИАН, Офис президента

Єврокоміся порекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі. Однак для початку переговорів про вступ, Україна повинна виконати ряд дій, відповідно до плану комісії. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна повинна виконати такі дії:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

має запрацювати "антиолігархічний" закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Україна повинна виконати це все максимально швидко.

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

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У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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