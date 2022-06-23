Чекали 120 днів та 30 років: Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Зеленський відреагував на рішення ЄС / president.gov.ua

Україна чекала на статус кандидата на вступ в Європейський союз 120 днів і 30 років, повідомив у Twitter глава держави Володимир Зеленський.

"Щойно отримали кандидатство, це перемога. Чекали 120 днів і 30 років, а потім переможемо ворога й будемо відпочивати. А, може, для початку відбудуємо Україну, потім вже відпочинемо. А, може, навіть переможемо, відбудуємо, вступимо в ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо", - зазначив він.

Євросоюз для України все ближче

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

За ухвалення відповідної резолюції проголосував Європарламент у четвер, 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

За відповідне рішення, в якому закликають глав держав і урядів країн Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, проголосувало 459 депутатів Європарламенту.

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