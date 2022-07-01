Українці хочуть змін: 90% за вступ до ЄС, 73% - за НАТО - опитування

У грудні 2021 року 58% українців хотіли, щоб Україна стала державою-членом ЄС, 48% хотіли, щоб Україна була в НАТО.
Членство України в НАТО і ЄС підтримує більшість українців. Про це свідчать результати опитування Національного демократичного інституту.
Згідно з оприлюдненими даними на сайті КМІС, українці єдині у бажаннях та очікуваннях вступу до Європейського Союзу та НАТО.
90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найнижчі показники на Сході і півдні на рівні 84%.
Соціологи також нагадали, що в грудні 2021 року 58% українців хотіли, щоб Україна стала державою-членом ЄС, 48% хотіли, щоб Україна була в НАТО.
Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.
Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.
Читайте також:
- Центрально-Східна Європа підтримує вступ України до НАТО та ЄС - опитування
- Скільки українців згодні на мирну угоду і територіальні поступки РФ: результати опитування WSJ
- Більшість українців не готові віддавати землі взамін на закінчення війни – опитування