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Статус кандидата в ЄС для України - справа Європи: у Путіна зробили заяву щодо рішення Євроради

24 червня 2022, 15:14

У Кремлі, схоже, вже теж вважають Україну частиною єдиної Європи.

Пєсков ЄС
Туреччина вже десятки років кандидат на вступ до ЄС, але прогресу немає - Пєсков / Колаж Reuters, УНІАН

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков сказав, що надання Україні та Молдові статусу кандидатів до Євросоюзу є внутрішньою європейською справою. За його словами, головне, мовляв, щоб питання не призводило до, мовляв, "проблем" у відносинах Києва і Кишинева з Росією. При цьому він вїдливо посподівався, що держави, мовляв, не приєднаються до ЄС.

"По-перше, це, звичайно, внутрішні європейські справи. Для нас дуже важливо, щоб всі ці процеси не приносили більше проблем нам і більше проблем у відносинах згаданих країн з нами. Цих проблем все ж предостатньо", - цитує спікера кремлівської адміністрації держави-агресора Інтерфакс.

читайте такожВступ до Євросоюзу - суверенна справа України, влади та українського народу - ПутінТакож заступник голови АП РФ стверджує, що для Росії, мовляв, головне, щоб через зближення України та Молдови з ЄС, мовляв "не погіршилися" відносини з Росією.

"Щоб все це не призводило до подальшого погіршення відносин Росії з ЄС, тому що вони вже неабияк зіпсовані", - говорить Пєсков.

Крім того, він їдко висловився стосовно самого статусу країни-кандидата в ЄС. Мовляв, Туреччина вже десятки років перебуває такому становищі, але "нікуди не рушила"

"Тут можливі різні нюанси", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Дивіться відео ТСН - влада звернулася до народу після отримання Україною статусу кандидата в ЄС

Україна стала країною-кандидатом на вступ до ЄС

Європейська Рада 23 червня ухвалила рішення надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Глава Євроради Шарль Мішель сказав, що такий вердикт став історичним моментом на шляху євроінтеграції України та Молдови, заявку якої також було схвалено.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що переломним моментом у питанні надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС став візит Макрона, Шольца, Драгі і Йоханніса до Києва. Вплинула і розмова європейських політиків з президентом Володимиром Зеленським.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС дозволило Києву зробити серйозний крок на зближення з Євросоюзом. За словами гаранта, Україна стане рівноправним партнером для європейських країн.

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