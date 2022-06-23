Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС

Євросоюз, Україна Євросоюз / УНІАН

Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Керівник Євроради Шарль Мішель повідомив, що це історичний момент на шляху України та Молдови до членства в Європейському Союзі.

скріншот

Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн також вітала нас у європейській родині.

скріншот

Євросоюз для України все ближче

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

За ухвалення відповідної резолюції проголосував Європарламент у четвер, 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

За відповідне рішення, в якому закликають глав держав і урядів країн Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, проголосувало 459 депутатів Європарламенту.

Читайте також: