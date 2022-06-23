Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС

Керівник Євроради Шарль Мішель привітав нас у європейській родині.
Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.
Керівник Євроради Шарль Мішель повідомив, що це історичний момент на шляху України та Молдови до членства в Європейському Союзі.
Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн також вітала нас у європейській родині.
Євросоюз для України все ближче
Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.
Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
За ухвалення відповідної резолюції проголосував Європарламент у четвер, 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.
За відповідне рішення, в якому закликають глав держав і урядів країн Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, проголосувало 459 депутатів Європарламенту.
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