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У Кабміні назвали терміни вступу України до Євросоюзу

24 червня 2022, 12:59

В України немає шансів вступити до Євросоюзу у 2023 році, вважає Наталія Форсюк.

ЄС, Євросоюз
Україні знадобляться роки, щоб перейти до життя за законами Європи - Форсюк / ua.depositphotos.com

Для того щоб вступити до Європейського Союзу Україні може знадобитися сім років. За рік навряд чи вдасться досягти такої мети. Потрібно провести імплементацію великого масиву європейського законодавства і виконати вимоги Єврокомісії. На інтеграцію країни до ЄС, ймовірно, піде близько 7 років. Про це заявила генеральна директорка урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що в України немає шансів на вступ до ЄС у 2023 році. Київ не встигне виконати всі процедури. Знадобиться близько семи років.

читайте такожГірка пігулка до солодкої цукерки: чи чекати Україні неприємних сюрпризів від Євросоюзу"Вважаю, що немає (шансів вступити до ЄС у 2023 році). Це неможливо процедурно, не тому що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - вважає Форсюк.

За її словами, на українську державу очікує довгий шлях вступу до Євросоюзу, тому що потрібно виконати рекомендації з висновку Європейської комісії. Україна в певних питаннях демонструє прогрес, проте є процеси, які потрібно вибудовувати заново.

Також вона додала, що держави Євросоюзу повинні підтримати початок перемовин з Україною, а Київ, у свою чергу, імплементувати європейське законодавство. Це тривала процедура.

"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки ухвалити, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила Ірина Форсюк.

Дивіться відео ТСН - Зеленський і перші особи країни звернулися до народу після отримання Україною статусу кандидата в ЄС

Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС

Європейська Рада 23 червня підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Керівник Євроради Шарль Мішель заявив, що рішення стало історичним моментом на шляху інтеграції до Євросоюзу України та Молдови, щодо європерспектив якої також був позитивний вердикт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що переломним моментом, який дозволив Києву отримати статус країни-кандидата в ЄС, став візит лідерів Німеччини, Франції, Італії та Румунії в Україну та їхня розмова з президентом Володимиром Зеленським.

Український гарант Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу країни-кандидата в ЄС дозволило державі зробити серйозний крок на зближення з Євросоюзом. За його словами, Україна стане рівноправним партнером для європейських країн.

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