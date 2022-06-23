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Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

23 червня 2022, 12:57

Остаточне рішення має ухвалити Європейська Рада.

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС/ ua.depositphotos.com

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському союзі.

За ухвалення відповідної резолюції проголосував Європарламент у четвер, 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

За відповідне рішення, у якому закликають очільників держав та урядів країн Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, проголосували 459 депутатів Європарламенту.

Остаточне рішення має ухвалити Європейська Рада.

Шлях України до отримання статусу країни-кандидата в ЄС

Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до ЄЄ. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог Євросоюзу.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимог. Серед них – реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів і вирішення інших питань.

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