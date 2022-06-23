Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Остаточне рішення має ухвалити Європейська Рада.
Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському союзі.
За ухвалення відповідної резолюції проголосував Європарламент у четвер, 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.
За відповідне рішення, у якому закликають очільників держав та урядів країн Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, проголосували 459 депутатів Європарламенту.
Остаточне рішення має ухвалити Європейська Рада.
Шлях України до отримання статусу країни-кандидата в ЄС
Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до ЄЄ. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог Євросоюзу.
Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимог. Серед них – реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів і вирішення інших питань.
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