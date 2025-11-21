Україна змінила один ключовий пункт у мирному плані США: у WSJ розкрили деталі

За даними ЗМІ, українська сторона нібито виключила перевірку міжнародної допомоги.

Рустем Умеров схвалив "більшу частину плану" на переговорах / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

Умеров схвалив більшу частину американського мирного плану щодо врегулювання війни

Україна внесла правку в один із 28 пунктів

Правка стосується перевірки міжнародної допомоги

Секретар РНБО Рустем Умеров схвалив "більшу частину плану" США про мирне врегулювання війни Росії та України. Водночас Україна внесла суттєві зміни в один із 28 пунктів проєкту документа, який публікують ЗМІ.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого американського чиновника, правка Києва стосується міжнародної допомоги.

Так, початкове формулювання передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, що, мабуть, було спрямовано на виявлення потенційної корупції.

Однак у переглянутому проєкті вимогу про перевірку було виключено, і замість цього було заявлено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни", пише видання.

Американські чиновники заявили, що ретельно узгодять умови угоди з Києвом. При цьому, як повідомила прессекретар президента США Керолайн Лівітт, секретар РНБО Умеров схвалив "більшу частину плану" на переговорах.

WSJ також повідомляє, що європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо того, як закінчити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який більш вигідний для Києва.

"Європа сподівається, що план буде готовий впродовж кількох днів, але Київ поки що не взяв на себе зобов'язання долучитися до нього", - йдеться у статті.

Реакція Умерова

Оновлено. Секретар РНБО Рустем Умеров повідомив, що інформація про нібито його схвалення пунктів і вилучення деяких із плану, яка поширилася в ЗМІ, не відповідає дійсності, передає УНІАН.

"Жодних оцінок або, тим більше, погоджень якихось пунктів я не давав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі... Публікації в ЗМІ про нібито "узгодження" або "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю", - сказав він.

Умеров додав, що справді був у США, проте його роль була винятково технічною, а саме - зосереджена на організації зустрічі та підготовці діалогу.

Що ж до мирного плану, запропонованого США, то Україна опрацьовує пропозиції, ґрунтуючись на основних засадах - суверенітеті, безпеці людей та справедливому мирі.

Мирний план США - що про нього відомо

Як писав Главред, мирний план США щодо врегулювання війни Росії та України - це дуже комплексний та суперечливий документ, який складається з 28 пунктів. Згідно з проєктом документа, Україна повинна буде піти на суттєві поступки, а натомість отримає гарантії безпеки та економічну підтримку.

Як пише Axios, мирний план включає в себе гарантії безпеки, засновані на статті 5 Статуту НАТО. США і європейські союзники повинні будуть розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту". Гарантії діятимуть 10 років і можуть бути продовжені.

За даними Bloomberg, новий мирний план США створено за аналогією з домовленостями про припинення вогню в Газі. У пропозиції містяться ключові вимоги до України, серед яких:

передача Росії частини територій на сході Донбасу, які зараз контролює Україна;

скасування запроваджених проти РФ санкцій;

припинення розслідувань військових злочинів, скоєних російською стороною;

згода України на встановлення ліміту за чисельністю власних Збройних сил.

Текст мирного плану оприлюднив і український нардеп Олексій Гончаренко. Детальніше читайте в матеріалі: США представили Україні мирний план із 28 пунктів - нардеп розкрив повний текст.

За даними Financial Times, адміністрація Трампа вимагає погодитися на мирний план до Дня подяки, який у США відзначають 27 листопада.

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада повідомив міністру армії США Деніелу Дрісколлу, що готовий працювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни.

Інші новини:

