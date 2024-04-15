УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Не прислухалась до США: Україна подвоїла удари по НПЗ Росії - WP

Яна Ставська
15 квітня 2024, 18:56
Зеленського дуже розлютили рекомендації Вашингтона, ідеться у матеріалі статті.
Не прислухалась до США: Україна подвоїла удари по НПЗ Росії - WP
Україна подвоїла удари по НПЗ Росії після прохання США цього не робити / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

США просили Україну утриматися від ударів по нафтопереробних заводах Росії ще у лютому 2024 року. The Washington Post, посилаючись на джерела, пише, як віце-президентка Камала Гарріс зустрічалася з Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. Це "конфіденційне" прохання, за словами співрозмовників журналістів, дуже роздратувало українського президента.

Україна, ідеться у матеріалі, розглядає ці удари як важливий фактор у війні з Росією.

Зеленський "відмахнувся" від рекомендації Гарріс, не маючи певності, чи відображають вони консенсусну позицію адміністрації Байдена. Але у наступні тижні Вашингтон підтвердив це у багаточисельних розмовах з Києвом, зокрема з радником Байдена Джейком Салліваном.

відео дня

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Та замість того, щоб "дослухатися" до Вашингтона, Україна збільшила удари по НПЗ Росії удвічі.

Вказується, що ці інциденти поглибили напруженість в і так напружених відносинах США та України на тлі ухвалення пакету військової допомоги, що застопорилося.

У матеріалі ідеться, що питання, чи повинна Україна завдати ударів по енергетичному сектору Росії, розкололо й американський політикум, оскільки в ньому достатньо багато тих, хто ці удари підтримує й звинувачує адміністрацію Байдена у тому, що вона ставить власні політичні цілі вище за військові цілі України.

Деякі "американські офіційні особи", які погодилися прокоментувати ситуацію виданню, непрямо натякають, що нібито Україна спровокувала Росію на "удар" по енергетиці "у відповідь" (фактично цитуючи Путіна). Також The Washington Post поширює тезу, яку у ЗМІ "вкинув" Ллойд Остін, що, мовляв, ці удари не мають стратегічного значення, а Україні варто краще зосередитися на "тактичних оперативних цілях".

Окремо зауважується, що побоюванням США щодо зростання цін на енергоносії через удари по НПЗ Росії немає підстав - останнє підвищення цін повʼязано зі скороченням видобутку ОПЕК+ і нестабільністю на Ближньому Сході.

У Європі ж "ледь приховують задоволення" українською кампанією щодо ударів по енергосектору Росії, ідеться у матеріалі.

США проти ударів України по НПЗ росіян - головне

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитись на тактичних і оперативних цілях, що можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою".

На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

"Ці атаки можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточні бої", – сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил у вівторок, 9 квітня.

Та невдовзі Сполученим Штатам дали зрозуміти, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресорки продовжаться. Як зауважували у SPRAVDI, російські НПЗ - законні воєнні цілі, адже становлять джерело фінансування і матеріального забезпечення російської агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, наголосив, що Україна, згідно з домовленостями з партнерами, "жодного разу не атакувала російську територію західною зброєю".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НПЗ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

20:25 Синоптик
Два надважливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

Два надважливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

19:40 Україна
Буде "катастрофічно важко": Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ

Буде "катастрофічно важко": Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ

19:14 Україна
Всі головні новини

Популярне

Це нестерпно : путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії 17124

"Це нестерпно": путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння 8224

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв 7371

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося 5942

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

Останні новини

20:25

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

19:40

Два надважливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

19:14

Буде "катастрофічно важко": Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ

19:10

Чим росіяни стирають з лиця землі українські містаПогляд

19:01

Нова армія може з'явитися на фронті за 2 тижні: полковник - про наступ на Харків

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
18:56

Не прислухалась до США: Україна подвоїла удари по НПЗ Росії - WP

18:28

Британія ніколи не конфіскує активи Росії: в Politico розкрили справжні причини

18:13

ЗСУ зможуть бити за лінію фронту: Норвегія передасть Україні оновлені F-16

18:05

"Моя дорога і кохана": Віктор Ющенко вразив зверненням до своєї доньки

Реклама
17:41

Атака Ірану на Ізраїль: як конфлікт вплине на ситуацію в Україні

17:25

Таке й пити не захочеться: із чого насправді роблять розчинну каву

17:24

"Мінус поверх": ЗСУ влупили ракетами по командному пункту з російськими офіцерами

17:19

"У нас свої інтереси": Київ жорстко відповів США щодо атак по НПЗ Росії

17:17

РФ запустила ракети по Кропивницькому: пролунали потужні вибухи

17:04

Що не можна приносити в дім, щоб не було нещастя - прикмети 16 квітня

17:01

Урожай порадує: як правильно поливати полуницю

16:53

Психованний Лепс вибив телефон у дівчини на концертіВідео

16:49

Навіщо французи вмочують круасан у каву, хоч робити цього не можнаВідео

16:46

"Відбулася від матері": як Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з ювілеєм

16:31

Для чого потрібні дірки біля підошви кросівок: чоловік розкрив геніальне призначення

Реклама
16:16

Росіян підірвали далекобійними ракетами: деталі удару по центру армії РФ у "ЛНР"

16:14

Чому айфон швидко розряджається: п'ять причин, які легко усунути

15:44

Як відбілити пожовклу підошву: копійчані засоби, які врятують взуттяВідео

15:42

Зливи із грозами та градом: центральні області України опиняться під атакою негоди

15:36

У Британії виправдалися, чому не допомагають збивати "Шахеди" в Україні, як в Ізраїлі

15:16

Бунт проти Путіна: в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту у РФ

14:43

Кохана, з твоїм днем: Галкін показав Пугачову зблизька і привітав її з днем народження

14:42

Шон Пенн зізнався, що готовий вдарити Путіна під час зустрічі

14:35

Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ

14:08

Мурахи триматимуться подалі від дому: чоловік розповів, як позбутися комах

13:25

Чим очистити дно сковорідки і каструлі - товстий шар нагару відвалиться на очахВідео

13:23

Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

13:21

Аллі Пугачовій - 75: що Примадонна говорить про війну в Україні та росіян

13:00

У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

12:42

Полуниця буде свіжою весь тиждень: геніальний спосіб зберігання ягід

12:30

РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

12:30

"РФ скрізь робить сіру зону": експерт спрогнозував, до чого готуватися харків'янам

12:26

Полковник СБУ пояснив, чому Путін в обстрілі Харкова повторює помилку Гітлера

11:58

Макс Барських потрапив в епіцентр масованої атаки на Ізраїль - що з артистом

11:42

Сяятиме, як з магазину: як почистити срібло в домашніх умовахВідео

Реклама
11:35

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомоФотоВідео

11:30

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

11:24

Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 17-річною донькою, яка з нею не живе

10:58

"Немає резервів для ротації": майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію

10:58

Чемпіон-путініст влаштував істерику через "свавілля" МОК перед Олімпіадою-2024

10:51

Грози, мокрий сніг і заморозки до -4: в Україну йде потужний циклон

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 квітня: Кроликам - ризик втратити все, Мавпам - неймовірна удача

10:09

"Вбивають Україну": Стівен Кінг жорстко розсварив республіканців у США

10:02

Чому не можна їсти гарячий хліб: причина, яку знають одиниці

09:55

Церковне свято 16 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучениць

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти