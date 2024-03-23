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Вибух, а потім пожежа: у РФ горить НПЗ у Самарській області - росЗМІ

Анна Ярославська
23 березня 2024, 07:57
Новокуйбишевський нафтопереробний завод міг бути атакований безпілотниками.
Пожежа на нафтопереробному заводі в Самарській області
Пожежа на НПЗ у Самарській області спалахнула в ніч на 23 березня / Колаж: Главред, фото: Astra, Shot

У ніч на 23 березня в Самарській області Росії прогриміли вибухи - на Новокуйбишевському НПЗ спалахнула пожежа. За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.

"Пожежа на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За повідомленнями очевидців, близько години тому було чути вибух, потім видно полум'я від пожежі. Завод міг атакувати безпілотник. Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Пожежа на нафтопереробному заводі в Самарській області
Пожежа на НПЗ у Самарській області / Колаж: Главред, фото: Mash

Як пише Shot з посиланням на місцевих жителів, перед вибухом було чути звук мотора. Потім очевидиці побачили полум'я від пожежі.

відео дня

"Очевидці повідомляють про пожежу на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ Самарської області. Перед цим було чути звук мотора. Місцеві жителі розповіли SHOT, що близько 30 хвилин тому було чути гучний вибух, а потім побачили полум'я від пожежі", - йдеться у повідомленні.

Пожежа на НПЗ у Самарській області РФ
Пожежа на НПЗ у Самарській області РФ / Фото: Astra

Офіційної інформації поки немає.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області. Входить до групи ПАТ "НК "Роснефть". Штаб-квартира компанії розташована в Новокуйбишевську. Потужність НПЗ становить 8,8 млн тонн нафти на рік.

Новокуйбишевський НПЗ виробляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден, компоненти мастил, бітуми, кокс, продукти нафтохімії. Географія відвантажень налічує близько 90 регіонів Росії та ближнього зарубіжжя.

Новокуйбишевський НПЗ на карті
Новокуйбишевський НПЗ на карті

Дивіться відео - В РФ горить Новокуйбишевський НПЗ:

Вибух, а потім пожежа: у РФ горить НПЗ у Самарській області - росЗМІ

Що говорять у Міноборони Росії

У МО РФ заявили про атаку "українських дронів" і заявили, що сили ППО перехопили і знищили 12 українських БПЛА над територіями Брянської (п'ять безпілотників), Бєлгородської (п'ять безпілотників), Воронезької (один безпілотник) і Саратовської (один безпілотник) областей.

Атаки на НПЗ Росії

Видання Financial Times писало про те, що США нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси і ще більшої ескалації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що офіційний Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що нафтопереробні заводи на території країни-агресора є законними цілями України з військової точки зору. За її словами, в цьому випадку Україна діє за стандартами НАТО.

Спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов раніше натякнув на нові удари по НПЗ ворога.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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