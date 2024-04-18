На Росію чекають нальоти дронів: Україна змінила цілі для ударів, випустивши БПЛА до 3000 км

Найближчими місяцями на Росію чекають великі "дронні" атаки, анонсували українські військові.

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В України з'явилися дрони до 3000 км, вона відійшла від атак на НПЗ / колаж: Главред, фото: Михайло Федоров, Flickr

В української армії з'явилися дрони дальністю до 3000 км, вони здатні бити навіть по території Сибіру, йдеться в матеріалі The Economist.

Журналісти пояснюють, що Україна зайнялася активною розробкою ударних далекобійних БПЛА в умовах критичної нестачі військової допомоги з боку Заходу і його забороною бити натівською зброєю по Росії.

Проте поки що Україна нібито відійшла від атак на нафтопереробні заводи, але, запевняють військові, це не пов'язано з проханням США не бити по НПЗ.

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Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Як розповів журналістам офіцер української розвідки, який займається операціями з нальотів на РФ, відхід від ударів по НПЗ стався минулого тижня. Але, найімовірніше, це тимчасово.

"Наші цілі змінюються щодня. Ми тримаємо росіян у напрузі", - сказав він.

Розвідник анонсував розширення української кампанії по ударах Росії в найближчі місяці

"Росія випалює українську землю. Прийшов час зробити те ж саме з європейською частиною Росії", - коротко відповів військовий.

Вибухи в Росії - останні атаки України та прогнози

Як повідомлялося, Вашингтон був дуже категоричний щодо ударів України по НПЗ Росії, що дратувало Зеленського. У підсумку Україна навпаки збільшила ці повітряні нальоти вдвічі.

Проте днем раніше глава ГУР Кирило Буданов через західну пресу анонсував нові удари по Росії, зазначивши, що Україна буде цілитися насамперед по військових об'єктах окупантів.

Перші плоди цих атак уже є. Наприклад, напередодні в Брянській області знищили найпотужнішу РЛС, яка контролювала небо над Україною до 700 км углиб.

Не забувають українські військові і про інфраструктуру ворога на окупованих територіях. У ніч на 17 квітня ЗСУ вдарили ракетами по аеродрому в Джанкої, знищивши і пошкодивши новітні установки ППО противника.

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