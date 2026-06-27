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РФ має все для нового масованого удару: названо ймовірні терміни обстрілу

Марія Николишин
27 червня 2026, 10:04
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Жданов вважає, що саме політичні рішення визначають, коли буде нанесений масований удар.
РФ має все для нового масованого удару: названо ймовірні терміни обстрілу
Загроза масованого удару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяви Жданова:

  • Росія накопичила ресурси для великої атаки
  • Військових перешкод для удару немає
  • Новий обстріл можливий будь-якої миті

Країна-агресор Росія вже накопичила достатньо засобів для проведення масштабної комбінованої атаки на Україну. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

"Зважаючи на те, що в них (росіян, - ред.) вже доволі велика пауза була, велика перерва, я думаю, що вони готові до масованого ракетного удару", - наголосив він.

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За його словами, протягом останнього тижня росіяни неодноразово піднімали у повітря винищувачі МіГ-31. Частина вильотів супроводжувалася бойовими пусками, а частина була тренувальною.

Експерт переконаний, що головною причиною відсутності масштабних ударів є не військові, а політичні чинники.

"Я думаю, що тут більше грає роль політична складова. Не військова, а політична. Вони готові, і партія війни на чолі з тим же Лавровим чи Патрушевим готова була б завдати масованого удару", - пояснив Жданов.

Однак, на його думку, всередині російського керівництва посилюються позиції тих, хто виступає за зниження інтенсивності бойових дій через проблеми в економіці.

Експерт не назвав конкретної дати нового масованого удару, але підкреслив, що військових перешкод для проведення великої атаки зараз немає.

"Росія може завдати масованого ракетно-дронового удару фактично у будь-який момент, наприклад, хоч цими вихідними. Саме політичні рішення, а не нестача озброєння, зараз визначають, коли це станеться", - підсумував Жданов.

Скільки ракет та дронів виробляє РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що щодоби Росія має можливість виготовляти приблизно 130–140 "Шахедів".

За його словами, приблизно в такій кількості росіяни щодоби мають можливість виготовляти й інші БпЛА.

"Щодо ракет: найбільше росіяни виготовляють балістичних ракет, приблизно 3 одиниці щодоби. Також приблизно 2 авіаційні дозвукові ракети Х-101 щодоби. "Калібрів" — 1–2 ракети щодоби. "Циркони" та "Кинджали" — приблизно 1–3 ракети щотижня. Крім того, є недоторканий запас", - наголосив він.

РФ має все для нового масованого удару: названо ймовірні терміни обстрілу
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться.

У ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Запорізьку область. В результаті ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На місці сталася пожежа. Одна людина загинула, ще десятеро — отримали поранення.

ВВечері 25 червня РФ атакувала Київ ракетами. В Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території, також виникла пожежа у складському приміщенні.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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