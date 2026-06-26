Окупанти масово вивозять дітей з Криму – ЗМІ

Ще на початку червня влада півострова, підконтрольна Москві, заявляла про плани оздоровити сотні тисяч дітей.

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Окупанти масово вивозять дітей з Криму / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, карта Google

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Аксьонов повідомив про "призупинення" дитячого відпочинку в Криму до 1 вересня

Російська влада уникає слова "евакуація"

У тимчасово окупованому Криму призупинили роботу всіх дитячих змін та закладів організованого відпочинку. Як повідомляє "Радіо Свобода", рішення ухвалили на тлі посилення атак Сил оборони України на російську військову логістику.

За даними видання, ще на початку червня підконтрольна Москві влада півострова заявляла про плани оздоровити сотні тисяч дітей. До таборів Криму направляли не тільки місцевих неповнолітніх, а й дітей із Росії, а також з тимчасово окупованих територій України.

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Журналісти зазначають, що російські відомства з початку року виділяли мільйони рублів на закупівлю путівок до кримських дитячих закладів, незважаючи на те, що півострів залишається прифронтовою територією, де регулярно відбуваються атаки на військові об’єкти РФ.

Однак після посилення ударів українських Сил оборони по логістичних маршрутах російських військ організований дитячий відпочинок у регіоні було терміново припинено.

При цьому протягом червня прийом і розміщення дітей тривали, незважаючи на систематичні удари по об’єктах російської логістики як на території самого Криму, так і на так званому сухопутному коридорі, що з’єднує Росію з окупованим півостровом.

"Весь цей час російські відомчі путівки продовжували реалізовувати — у кримських санаторіях і таборах розміщували дітей", — зазначає видання.

Однак уже 22 червня російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про "призупинення" організованого дитячого відпочинку в регіоні до 1 вересня.

Зазначається, що серед перших дітей почали масово вивозити з дитячого центру "Артек". Деяких дітей, які вирушали до "Артеку", указ Аксьонова застав у дорозі, тому батькам довелося терміново забирати їх додому.

Видання повідомило, що влада Ямало-Ненецького автономного округу РФ скасувала оздоровчі тури до дитячого табору "Мандарин" у селищі Піщане (Алма-Тамак) Бахчисарайського району. За даними, раніше чиновники закупили дитячі путівки до цього закладу на суму 130 мільйонів рублів.

Директор департаменту молодіжної політики регіону Наїль Хайруллін пояснив, що причиною такого рішення стало "загострення ситуації" у Криму.

Він запропонував батькам замість Криму відправляти дітей до літніх таборів Краснодарського краю РФ або до місцевих закладів, пообіцявши "посилити літні програми".

Видання зазначає, що, незважаючи на масове централізоване вивезення дітей із дитячих закладів Криму, місцева російська влада уникає слова "евакуація". Більше того, вони стверджують, що відпочивати на півострові з дітьми, як і раніше, можна.

"Рішення стосується лише організованих дитячих груп у таборах, санаторіях, тургрупах. В’їзд до Криму абсолютно вільний, виїзд теж, жодних заборон, обмежень чи, тим більше, евакуацій немає. Крим просто робить тимчасову паузу на літо саме щодо таборів. Сімейний відпочинок з дітьми – без змін", – заявила радниця Аксьонова Ольга Курлаєва.

У Кримськотатарському ресурсному центрі вважають, що скасування організованого дитячого відпочинку в Криму свідчить про нестабільність ситуації в регіоні, яку місцеві чиновники намагаються замовчувати.

"Заборона на прийом дитячих груп фактично є визнанням того, що ситуація на півострові залишається нестабільною", – йдеться в повідомленні.

Операції в Криму — заява Зеленського

Операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 червня.

За його словами, Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент нескінченного затягування бойових дій.

"На півдні нашої країни, у Криму, у Донецькій та Луганській областях ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни та перетворення окупації на нескінченну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як проходить операція, це повністю підтверджує. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, з’явиться в Україні, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно створимо умови, за яких Росія буде змушена обрати мир", — заявив президент.

Ситуація в Криму — останні новини

Нагадаємо, раніше глава окупаційної влади на півострові Сергій Аксьонов зробив важливу заяву щодо режиму надзвичайної ситуації. Він підкреслив, що енергетична криза в Криму суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці, адже йдеться про стабільність поставок та фінансово-господарські наслідки.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про операцію в Криму. За його словами, операція в Криму допоможе вирішити поточну проблему в найкоротші терміни та посилити тиск на військову інфраструктуру окупанта.

Як раніше повідомляв "Главред", Аксьонов висловив свою позицію щодо відключень та надзвичайного стану. Він звернув увагу на складні масовані атаки дронів і закликав профільні відомства втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання та радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу "Радіо Свобода" розпочалася у квітні 1954 року.

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