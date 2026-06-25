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Дрони летіли з усіх боків, вибухи в Криму лунали всю ніч, зникло світло: деталі атаки

Анна Ярославська
25 червня 2026, 07:11
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Окупаційна влада півострова повідомила про небезпеку в повітрі лише о другій годині ночі, хоча дрони літали вже кілька годин.
Крим, дрони
У Криму всю ніч лунали вибухи на тлі атак дронів / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, armyinform

Коротко:

  • Крим зазнав масованої атаки сотень українських БПЛА
  • Під удар потрапили Балаклавська ТЕС і Таврійська ТЕС
  • У Сімферополі, Севастополі та Ялті зникало світло

У ніч на 25 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів. Місцеві жителі стверджують, що БПЛА летіли з усіх боків. Було гучно в Сімферополі, Севастополі, Армянську, Євпаторії, Ялті.

Під удар, ймовірно, потрапила енергетична інфраструктура Сімферополя та Севастополя.

відео дня

Як пише Кримський вітер, сотні українських БПЛА прямували в бік країни-агресора РФ та окупованого Криму.

Приблизні маршрути українських дронів і ракет
Приблизні маршрути українських дронів і ракет

О 01:36 у Сімферополі було чутно три потужні вибухи.

"У Сімферополі не вщухають стрілянина та численні вибухи, повідомляють підписники, блимає світло, у центрі міста деякий час не було електрики", — зазначають монітори.

Цікаво, що окупаційна влада півострова повідомила про небезпеку в повітрі лише після другої години ночі, хоча дрони літали вже кілька годин.

У Севастополі мобільні вогневі групи прямо над житловими будинками намагалися збивати дрони.

Дивіться відео — Крим атакували дрони:

Знімок екрана

Під атакою дронів знову опинилася Балаклавська ТЕС у Севастополі, яка є однією з ключових електростанцій півострова. Про це повідомляють монітори з посиланням на місцевих мешканців.

Також, ймовірно, була атакована Таврійська ТЕС, пише Кримський вітер з посиланням на підписників із Добровської долини під Сімферополем.

Зазначається, що в Ялті близько 02:50 було повністю знеструмлено все місто, світла не було хвилин 10. У селах Бельбекської долини також кілька разів зникало електропостачання. У деяких населених пунктах Радянського району блимало світло.

О 01:59 та о 03:45 потужні вибухи прогриміли в районі аеродрому "Кача", який розташований у межах міста Севастополя на північній околиці міста, на відстані близько 23 км від центру міста.

Зеленський зробив гучну заяву щодо операції в Криму

Операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 червня.

За його словами, Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент нескінченного затягування бойових дій.

"На півдні нашої країни, у Криму, у Донецькій та Луганській областях ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни та перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як проходить операція, це повністю підтверджує. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, з’явиться в України, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно створимо умови, за яких Росія буде змушена обрати мир", — заявив президент.

Гучні атаки на Крим у червні 2026 року — новини

Як писав Главред, червень для окупованого острова став дуже "спекотним". Особливо друга половина місяця відзначилася безпрецедентною за щільністю та безперервністю серією комбінованих ударів.

20 червня було завдано удару по Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Імовірно, було уражено паливний резервуар. Через супутні удари по газорозподільних станціях та енергомережах окупаційна влада була змушена запровадити графіки відключення світла в Севастополі, Ялті, Джанкої та Алушті.

У ніч на 22 червня в Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Місцеві жителі повідомляли про тривалу детонацію. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи знову лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

Особливо потужна пожежа спалахнула в Керчі. За попередніми даними, після удару загорівся резервуар на території Керченської ТЕЦ у районі Аршинцевого. Моніторингові групи, посилаючись на супутникові знімки, повідомили про димовий шлейф довжиною близько 47 кілометрів.

24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

Загалом за ніч українські безпілотники результативно вразили 48 оперативних і планових військових цілей у тилу російських військ на тимчасово окупованих південних територіях.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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