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"Настане переломний момент": Сирський назвав чотири головні завдання ЗСУ у війні

Віталій Кірсанов
26 червня 2026, 19:49оновлено 26 червня, 21:43
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За словами головнокомандувача, нинішня перевага України у війні може виявитися нетривалою.
Сирський назвав чотири головні завдання ЗСУ у війні
Сирський назвав чотири головні завдання ЗСУ у війні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, facebook.com/22ombr

Коротко:

  • Будь-який прорив у сфері інновацій може кардинально змінити хід війни
  • На території України зараз перебувають 721 300 російських військових

Українське командування прагне довести війну до того моменту, коли військовий потенціал Росії пройде пік і почне знижуватися. Про це в інтерв’ю The Times заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначають журналісти, під час розмови з ними український генерал помітно побоювався описувати поточну ситуацію у війні як переломний момент.

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"Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та дії, після чого настане виснаження, і, можливо, з…", — сказав головнокомандувач.

Описуючи завдання української армії на поточному етапі, Сирський назвав такі:

  • утримувати територію,
  • вбивати більше росіян, ніж Росія встигає їх мобілізувати,
  • паралізувати російську логістику ударами безпілотників,
  • виснажувати економіку Росії ударами далекого радіусу дії по нафтогазовому та військово-промисловому комплексу.

За словами головнокомандувача, нинішня перевага України у війні може виявитися короткочасною. Будь-який раптовий прорив у сфері інновацій може кардинально змінити хід війни.

"Війна — це постійне змагання, змагання між технологіями, економіками та ресурсами, а також протистояння між арміями. Це змагання відбувається у формі гонки, щоб не відставати від нових видів озброєння, для яких потім розробляється контрзасоби. Життєво важливо не втрачати своєї переваги в жодній із цих сфер", – наголосив генерал.

Разом із тим Сирський констатував, що російське командування не відмовилося від своїх планів щодо захоплення українських територій. Просто росіяни коригують терміни досягнення цих цілей.

Сирський також додав, що на території України перебувають 721 300 російських військовослужбовців. Хоча Україна має ініціативу в кампанії з використанням дронів, вона страждає від хронічної нестачі військ. Росія має перевагу в балістичних ракетах, запасах артилерії та чисельності військ.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Де можуть розпочатися інтенсивні бої — думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бойові дії на фронті можуть зосередитися в Костянтинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме зосередити там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть знизити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть у складних умовах. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Війна Росії проти України — що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зробив заяву щодо логістичних проблем окупантів. Він підкреслив, що втрата логістики суттєво ускладнює оперативне перекидання сил і змінює тактику ворога в приазовському регіоні.

Зазначимо, що керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук оцінив поточний стан сил противника. За його словами, брак резервів у противника не дозволяє йому проводити синхронні наступи і змушує діяти послідовно в різних напрямках.

Як раніше повідомляв Главред, бригадний генерал Олександр Бакулін заявив про складні міські бої в Костянтинівці.

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Про особу: Олександр Сирський

Сирський Олександр — головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019–2024), командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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