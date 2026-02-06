Обличчя скоро трісне: путіністка Бабкіна стала посміховиськом в мережі

Путіністка Надія Бабкіна знову натягнула своє старе обличчя.

Надія Бабкіна зробила обличчя, щоб мати молодого чоловіка / колаж: Главред, фото: t.me/nadezhda_babkina

Путіністка Надія Бабкіна, яка особливо завзято підтримує вбивства українців і військовий напад Росії на Україну, стала посміховиськом в інтернеті.

Так, "зірка" взяла участь у російському шоу "Дуети" разом зі своїм цивільним чоловіком, якого вона молодша на 30 років. При цьому самовпевнена 75-річна пенсіонерка вважає, що виглядає молодше за свого 45-річного залицяльника.

Тим часом, як пишуть російські пропагандисти, Бабкіна надмірно захопилася омолоджуючими процедурами і вони вже працюють у зворотному напрямку.

Путіністка Бабкіна з новим обличчям / Фото Instagram/ngbabkina

У коментарях до відео шоу обличчя Бабкіної називають "роздутим" через "уколи краси".

Путіністка Бабкіна обколола обличчя / Фото 7Дней

"Обличчя у гостьової козачки скоро трісне", "Надю рознесло. Святі філери", — пишуть користувачі.

Багато користувачів зізналися, що взагалі насилу впізнали Бабкіну, яка вийшла на сцену.

Путіністка не розкриває деталей своїх пластичних операцій, але експерти вважають, що вона регулярно звертається до естетичної медицини вже 10–15 років, щоб підтримувати моложавий вигляд.

Про особу: Надія Бабкіна Надія Бабкіна - радянська російська народна та естрадна співачка, дослідниця народної пісні, педагог. Народна артистка РРФСР (1992). Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Член партії "Єдина Росія" з 2001 року. Активно підтримує злочинну війну в Україні та путінський режим. 11 березня 2014 року підтримала російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії на підтримку позиції Президента щодо України та Криму".

