Ворог атакував дроном Дніпро, є жертви: деталі смертельної атаки РФ

Анна Косик
1 лютого 2026, 08:25оновлено 1 лютого, 09:38
Внаслідок влучання є руйнування, є двоє загиблих.
удар по днепру
Що відомо про нічну атаку на Дніпро / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Що повідомив Ганжа:

  • Росіяни атакували Дніпро
  • Вночі ворог зруйнував приватний будинок у місті
  • Внаслідок атаки є загиблі

У ніч на 1 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами. Близько 02:18 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух ворожого безпілотника в напрямку Дніпра з південного сходу.

Через деякий час у місті прогримів вибух. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив атаку на місто. За його даними, внаслідок удару є жертви.

Що відомо про наслідки атаки на Дніпро

Ворожий дрон влучив по Дніпру. Внаслідок удару виникла пожежа, зруйновано приватний будинок, ще два - пошкоджені. Крім цього понівечений легковий автомобіль.

Що найгірше - загинули двоє людей. Цієї ночі росіяни вбили жінку і чоловіка.

  • Наслідки російської атаки на Дніпро та область 1 лютого
  • Наслідки російської атаки на Дніпро та область 1 лютого
  • Наслідки російської атаки на Дніпро та область 1 лютого
  • Наслідки російської атаки на Дніпро та область 1 лютого
  • Наслідки російської атаки на Дніпро та область 1 лютого
  • Наслідки російської атаки на Дніпро та область 1 лютого
  • Наслідки російської атаки на Дніпро та область 1 лютого
Крім цього, за інформацією очільника ОВА, звечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини, внаслідок чого потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило також газогін і лінію електропередач.

Росія готує атаку по кількох містах України - думка експерта

Главред писав, що за словами військового оглядача Дениса Поповича, Росія готується до нового масованого удару та проводить розвідувальну роботу над Києвом та областю.

За його словами, російські дрони активно літали не лише над Києвом, але й над західними регіонами. Тому саме вони і можуть стати головними напрямками нової російської атаки.

Російські удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 29 січня російські окупаційні війська вдарили Шахедами по Кривому Рогу. Внаслідок атаки поранено двоє людей, жінка похилого віку - загинула.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Раніше російські окупанти завдали удару дроном по багатоповерховому будинку в Білогородці на Київщині. В результаті атаки загинули дві людини і ледь не загинула 4-річна дівчинка.

Напередодні, в ніч на 28 січня, російські війська здійснили чергову атаку на столицю. У Голосіївському районі Києва в результаті влучання в торець житлового 17-поверхового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

