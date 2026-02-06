Хто фінансуватиме післявоєнні вибори в Україні - Корнієнко відповів

Голосування буде готуватися і проводитися за рахунок грошової допомоги зарубіжних донорів, заявив Корнієнко.

Післявоєнні вибори в Україні обійдуться в 6 млрд гривень / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Післявоєнні вибори в Україні обійдуться в 6 млрд гривень

З партнерами вже ведуться переговори

Вибори в Україні після війни обійдуться приблизно в 6 млрд гривень ($140 млн). Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в інтерв'ю Report.az.

За його словами, приблизно 90% витрат цієї суми становить заробітна плата членів виборчих комісій.

"З моменту останніх виборів, парламентських виборів 2019 року, прожитковий мінімум, середня заробітна плата зросли на кілька тисяч гривень, а деякі показники збільшилися в два рази. Тому, відповідно, якщо раніше вибори обходилися в 2,5-3 млрд гривень, то якщо просто помножити на два, зараз ця цифра складе 6 млрд", - говорить віце-спікер.

Корнієнко, який очолює парламентську групу з розробки законодавства для проведення виборів в умовах війни, зазначив, що залишається кілька питань, наприклад, пов'язаних з компенсаціями членам комісій за кордоном та іншими додатковими витратами. Очевидно, що голосування буде готуватися і проводитися за рахунок грошової допомоги зарубіжних донорів, заявив він.

"Партнери розуміють, що ці вибори фінансуватимуть вони. Ми ведемо з ними переговори", – резюмував Корнієнко.

Чи готова Україна до проведення виборів

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель говорив, що до президентських виборів, якщо вони відбудуться протягом найближчого року, держава не готова.

За його словами, вибори без урахування компонента безпеки – це взагалі не вибори.

"Якщо ми не можемо забезпечити повноцінну агітацію для кандидатів, то про яку кампанію йдеться? Чи може кандидат в умовах воєнного стану зустрічатися з виборцями, проводити мітинги, поїздки по регіонах? Очевидно, що ні. Це буде неповноцінна виборча кампанія", - підкреслив він.

Вибори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що питання безпеки є головним для проведення виборів президента або референдуму в Україні з чутливих питань мирного плану.

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що 26 грудня відбулося перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій з питання організації та проведення виборів під час воєнного стану.

У ЦВК кажуть, що для відповідності міжнародним стандартам потрібно щонайменше шість місяців підготовчих робіт, після яких можливі президентські вибори.

Про особу: Олександр Корнієнко Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) – український політик від партії "Слуга народу", громадський діяч у сфері неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року. 17 грудня 2025 року призначений новим головою партії "Слуга народу".

