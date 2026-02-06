Рус
Хочуть перетворити Україну на "другу Білорусь": в ISW проаналізували меседжі Кремля

Дар'я Пшеничник
6 лютого 2026, 10:55
Москва буде задоволена лише Україною, яку буде очолювати проросійський уряд, що проводить прокремлівську політику.
Росія прагне перетворити Україну на державу-маріонетку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/olenazelenska.official, скріншот

Головне з новини:

  • Лавров знову висунув ультиматум Україні
  • В ISW зазначають, що Москва хоче зробити з України "другу Білорусь"

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у черговому інтерв’ю RT повторив набір ультимативних вимог до України, які Кремль подає як умову для завершення війни.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ці заяви фактично розкривають прагнення Москви нав’язати Києву модель "нейтралітету", яка перетворила б Україну на проросійську буферну державу.

У звіті ISW підкреслюється, що Лавров дозволив собі відверто описати, якою Росія хоче бачити Україну після війни. За його словами, єдиний прийнятний для Кремля варіант - це "дружня" та "доброзичлива" Україна, яка "не обов’язково є союзником", але має залишатися "нейтральною".

Американські аналітики наголошують, що такі формулювання демонструють, що вимога "нейтралітету" - це не про безпеку, а про політичне підпорядкування. За оцінкою ISW, Лавров фактично озвучив додаткові умови, які Кремль вбудовує у свої початкові воєнні ультиматуми.

У звіті зазначається, що Москва прагне отримати Україну, керовану проросійським урядом, який проводитиме політику, вигідну Кремлю. Наполягання Лаврова на "дружній" післявоєнній Україні, за висновками експертів, означає, що Росія не погодиться на жоден інший варіант.

ISW робить жорсткий висновок:

"Росія, ймовірно, прагне перетворити Україну на іншу Білорусь, яку, за оцінками ISW, Росія де-факто анексувала, навіть якщо Білорусь зберігає свої кордони та уряд".

Аналітики підкреслюють, що Кремль хоче досягти цього навіть без повного військового контролю над територією України - достатньо політичного домінування.

Коли можливе укладення мирної угоди: думка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки мають формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року - при збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему. Але все одно баланс сил такий, що будь-що, що буде підписано, не буде стійким, і не всі пункти будуть виконані до кінця", - вважає Горбач.

Війна РФ проти України - новини за темою

Як раніше писав Главред, президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час назвав кількість загиблих українських військових у війні проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Le Monde.

Крім того, Україна погодилась на фактичне замороження війни з Росією по лінії фронту, що вже є значною поступкою для досягнення миру.

Нагадаємо, що Росія порушує тему можливої передачі Україною частини територій Донецької області не для припинення війни, а з метою збереження власних ресурсів і їх перекидання на інші напрямки фронту. Про це заявив народний депутат Роман Костенко.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

